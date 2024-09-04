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В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов
В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов
На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение. Сильные дожди и град прошли в нескольких райлнах Крыма. Об этом сообщеат ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T20:36
2024-09-04T20:36
2024-09-04T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение. Сильные дожди и град прошли в нескольких райлнах Крыма. Об этом сообщеат ГУ МЧС России по РК."Осадки в виде дождя зарегистрированы на территории Нижнегорского района - 45 мм, Джанкойского района - 40 мм, а также осадки в виде града в Джанкойском районе. Максимальные порывы ветра зарегистрированы - до 18 м/с. По состоянию на 20:00 подтоплено 25 частных домовладений. Остаются подтопленными 134 придомовые территории в Джанкойском и Красноперекопском районах", - говорится в соощении ведомства.Также в городском округе Джанкой и в Ленинском районе зарегистрированы три происшествия, связанные с повреждением кровли, добавили в МЧС. Для ликвидации последствий подтопления в Джанкойский район направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РК в количестве 12 человек и 12 единиц техники, отряд "КРЫМ-СПАС", инженерная муниципальная техника. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 или 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб; (3652) 55-09-04- телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов
В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов
20:36 04.09.2024 (обновлено: 20:52 04.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение. Сильные дожди и град прошли в нескольких райлнах Крыма. Об этом сообщеат ГУ МЧС России по РК.
"Осадки в виде дождя зарегистрированы на территории Нижнегорского района - 45 мм, Джанкойского района - 40 мм, а также осадки в виде града в Джанкойском районе. Максимальные порывы ветра зарегистрированы - до 18 м/с. По состоянию на 20:00 подтоплено 25 частных домовладений. Остаются подтопленными 134 придомовые территории в Джанкойском и Красноперекопском районах", - говорится в соощении ведомства.
Также в городском округе Джанкой и в Ленинском районе зарегистрированы три происшествия, связанные с повреждением кровли, добавили в МЧС.
Для ликвидации последствий подтопления в Джанкойский район направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РК в количестве 12 человек и 12 единиц техники, отряд "КРЫМ-СПАС", инженерная муниципальная техника.
"Всего на месте сосредоточена группировка сил и средств общей численностью 126 человек и 49 единиц техники, из них от МЧС России 24 человка и 10 единиц техники. Проведена работа по расчистке водоотводящих каналов. Вода сходит. Проводятся подворовые обходы территорий", - сообщают в МЧС.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 или 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб;
(3652) 55-09-04- телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым.