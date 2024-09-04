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В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов

В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов

На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение. Сильные дожди и град прошли в нескольких райлнах Крыма. Об этом сообщеат ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T20:36

2024-09-04T20:36

2024-09-04T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. На территории Республики Крым оправдывается штормовое предупреждение. Сильные дожди и град прошли в нескольких райлнах Крыма. Об этом сообщеат ГУ МЧС России по РК."Осадки в виде дождя зарегистрированы на территории Нижнегорского района - 45 мм, Джанкойского района - 40 мм, а также осадки в виде града в Джанкойском районе. Максимальные порывы ветра зарегистрированы - до 18 м/с. По состоянию на 20:00 подтоплено 25 частных домовладений. Остаются подтопленными 134 придомовые территории в Джанкойском и Красноперекопском районах", - говорится в соощении ведомства.Также в городском округе Джанкой и в Ленинском районе зарегистрированы три происшествия, связанные с повреждением кровли, добавили в МЧС. Для ликвидации последствий подтопления в Джанкойский район направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РК в количестве 12 человек и 12 единиц техники, отряд "КРЫМ-СПАС", инженерная муниципальная техника. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым. При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 или 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб; (3652) 55-09-04- телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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