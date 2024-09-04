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В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры
В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры
В Крыму из-за сильного ливня оказались подтоплены несколько домов и придомовых территорий в Красноперекопском и Джанкойском районах. Прокуратура Крыма поставила РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного ливня оказались подтоплены несколько домов и придомовых территорий в Красноперекопском и Джанкойском районах. Прокуратура Крыма поставила на контроль данную ситуацию, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Несколько домов и придомовых территорий в Красноперекопском и Джанкойском районах оказались подтоплены в результате непогоды, последствия которой устраняются в настоящее время.На контроле в прокуратуре республики находится соблюдение прав граждан на подтопленных территориях, заверили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму оправдывается штормовое предупреждение: сильные дожди и град прошли в нескольких районах полуострова, подтоплено более 150 домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и градГроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дняВ Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий – МЧС
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прокуратура республики крым, крым, погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры

Ситуацию с подтоплением домов в двух районах Крыма контролирует прокуратура

21:55 04.09.2024 (обновлено: 22:14 04.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного ливня оказались подтоплены несколько домов и придомовых территорий в Красноперекопском и Джанкойском районах. Прокуратура Крыма поставила на контроль данную ситуацию, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства по предупреждению и ликвидаций последствий чрезвычайный ситуаций, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Несколько домов и придомовых территорий в Красноперекопском и Джанкойском районах оказались подтоплены в результате непогоды, последствия которой устраняются в настоящее время.
На контроле в прокуратуре республики находится соблюдение прав граждан на подтопленных территориях, заверили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Крыму оправдывается штормовое предупреждение: сильные дожди и град прошли в нескольких районах полуострова, подтоплено более 150 домов.
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