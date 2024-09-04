https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-liven-podtopil-doma-i-dvory--situatsiya-na-kontrole-prokuratury-1140127518.html

В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры

В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры

В Крыму из-за сильного ливня оказались подтоплены несколько домов и придомовых территорий в Красноперекопском и Джанкойском районах. Прокуратура Крыма поставила РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T21:55

2024-09-04T21:55

2024-09-04T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Крыму из-за сильного ливня оказались подтоплены несколько домов и придомовых территорий в Красноперекопском и Джанкойском районах. Прокуратура Крыма поставила на контроль данную ситуацию, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Несколько домов и придомовых территорий в Красноперекопском и Джанкойском районах оказались подтоплены в результате непогоды, последствия которой устраняются в настоящее время.На контроле в прокуратуре республики находится соблюдение прав граждан на подтопленных территориях, заверили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Крыму оправдывается штормовое предупреждение: сильные дожди и град прошли в нескольких районах полуострова, подтоплено более 150 домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и градГроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дняВ Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий – МЧС

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2024

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