Рейтинг@Mail.ru
Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240903/nepogoda-ne-ukhodit-na-krym-nadvigayutsya-livni-i-grad-1140082100.html
Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град
Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град
Сильные ливни, град и шквалистый ветер накроют Крым в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщил синоптик Александр Максимов. РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T12:31
2024-09-03T12:31
эксклюзивы риа новости крым
крым
погода в крыму
общество
погода
крымская погода
новости крыма
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4f90e437023679fb4a019a430ae0449.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни, град и шквалистый ветер накроют Крым в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщил синоптик Александр Максимов.По его словам, развитие сценария непогоды, которая обрушилась на Симферополь в понедельник, вполне вероятно во вторник и среду.По данным специалиста, наиболее интенсивные осадки выпали 2 сентября в центре Симферополя. При этом в районе метеостанции дожди были минимальны, всего 3-4 мм, они прошли мимо пункта наблюдений, добавил синоптик.Накануне столицу Крыма накрыл мощный шторм с градом и сильными порывами ветра. В центральном районе локально наблюдался град, повалило деревья.Ранее в республиканском Главке МЧС России предупреждали о резком ухудшении погодных условий. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение: до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.Также в МЧС предупредили о поднятии уровня воды в реках на полтора метра.Читайте также на РИА Новости Крым:На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережьеМощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140638_652:233:3072:2048_1920x0_80_0_0_a91c5ec7eb09a7260f8d6df10680cc73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, общество, погода, крымская погода, новости крыма, симферополь
Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град

В Крыму 3 и 4 сентября ожидаются ливни, град и шквалистый ветер

12:31 03.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни, град и шквалистый ветер накроют Крым в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщил синоптик Александр Максимов.
По его словам, развитие сценария непогоды, которая обрушилась на Симферополь в понедельник, вполне вероятно во вторник и среду.

"С учетом действия штормового предупреждения, большая вероятность локальных ливней, града, шквал до 25 м/с – ожидаются днем 3 и 4 сентября", - сказал синоптик.

По данным специалиста, наиболее интенсивные осадки выпали 2 сентября в центре Симферополя. При этом в районе метеостанции дожди были минимальны, всего 3-4 мм, они прошли мимо пункта наблюдений, добавил синоптик.
Накануне столицу Крыма накрыл мощный шторм с градом и сильными порывами ветра. В центральном районе локально наблюдался град, повалило деревья.
Ранее в республиканском Главке МЧС России предупреждали о резком ухудшении погодных условий. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение: до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.
Также в МЧС предупредили о поднятии уровня воды в реках на полтора метра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье
Мощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПогода в КрымуОбществоПогодаКрымская погодаНовости КрымаСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град
12:13Крымчане отдали мошенникам больше ста миллионов рублей за месяц
11:50Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье
11:25Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известно
11:16Россия увеличит квоты для студентов из Монголии – Путин
11:09Готовил теракт в Крыму – севастополец приговорен к 16 годам заключения
10:52ВТБ: начался важный этап интеграции РНКБ
10:48В Симферополе прошла акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
10:33Крымчанина будут судить за попытку подкупить сотрудника ГАИ за 500 евро
10:11Суд вынес приговор участнику попытки высадки десанта ВСУ в Крыму
09:50Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям – Путин
09:26Крымский мост сейчас: очередь со стороны Тамани выросла в три раза
09:17ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
09:11Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины
09:10Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму
08:36Курение вейпов и электронных сигарет может привести к смерти
08:15Авария на сетях обесточила часть Ленинского района Крыма
07:59Пострадавшая после атаки дрона ВСУ на жилой комплекс в Саратове умерла
07:43Загоревшийся электросамокат унес жизни двух женщин в Ставрополье
07:19Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя
Лента новостейМолния