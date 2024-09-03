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Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град

Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Непогода не уходит: на Крым надвигаются ливни и град

Сильные ливни, град и шквалистый ветер накроют Крым в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщил синоптик Александр Максимов. РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T12:31

2024-09-03T12:31

2024-09-03T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Сильные ливни, град и шквалистый ветер накроют Крым в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщил синоптик Александр Максимов.По его словам, развитие сценария непогоды, которая обрушилась на Симферополь в понедельник, вполне вероятно во вторник и среду.По данным специалиста, наиболее интенсивные осадки выпали 2 сентября в центре Симферополя. При этом в районе метеостанции дожди были минимальны, всего 3-4 мм, они прошли мимо пункта наблюдений, добавил синоптик.Накануне столицу Крыма накрыл мощный шторм с градом и сильными порывами ветра. В центральном районе локально наблюдался град, повалило деревья.Ранее в республиканском Главке МЧС России предупреждали о резком ухудшении погодных условий. В регионе действует трехдневное штормовое предупреждение: до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.Также в МЧС предупредили о поднятии уровня воды в реках на полтора метра.Читайте также на РИА Новости Крым:На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережьеМощный шторм с градом накрыл Симферополь - ВИДЕО

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