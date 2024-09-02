https://crimea.ria.ru/20240902/groza-s-gradom-i-shkvalom-idut-na-krym---obyavleno-shtormovoe-na-3-dnya-1140069535.html
Гроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дня
Гроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дня - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Гроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дня
Гроза с градом и шквалом надвигается на Крым - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T17:05
2024-09-02T17:05
2024-09-02T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Гроза с градом и шквалом надвигается на Крым - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в Крыму ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:* исключить выход в горно-лесную местность;* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;* ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;* рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;* водителям автотранспортных средств, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде спасатели призвали уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим. И напомнили номера телефонов в случае чрезвычайных ситуаций:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Гроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дня
Гроза с градом и шквалом надвигается на Крым - объявлено штормовое предупреждение на 3 дня
17:05 02.09.2024 (обновлено: 17:10 02.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Гроза с градом и шквалом надвигается на Крым - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в Крыму ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
* исключить выход в горно-лесную местность;
* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
* ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
* рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
* водителям автотранспортных средств, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде спасатели призвали уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим. И напомнили номера телефонов в случае чрезвычайных ситуаций:
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.