https://crimea.ria.ru/20240902/groza-s-gradom-i-shkvalom-idut-na-krym---obyavleno-shtormovoe-na-3-dnya-1140069535.html

Гроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дня

Гроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дня - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Гроза с градом и шквалом идет на Крым - объявлено штормовое на 3 дня

Гроза с градом и шквалом надвигается на Крым - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T17:05

2024-09-02T17:05

2024-09-02T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Гроза с градом и шквалом надвигается на Крым - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером и до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в Крыму ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:* исключить выход в горно-лесную местность;* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;* ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;* рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;* водителям автотранспортных средств, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде спасатели призвали уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим. И напомнили номера телефонов в случае чрезвычайных ситуаций:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

https://crimea.ria.ru/20240831/na-selo-v-krymu-obrushilsya-smerch--postradali-okolo-40-domov-1140025250.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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