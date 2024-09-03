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Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье
Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье
На Черноморском побережье Кубани объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за смерчей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T11:50
2024-09-03T12:11
мчс краснодарского края
краснодарский край
смерч
погода
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. На Черноморском побережье Кубани объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за смерчей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.В этой связи жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности: плотно закрыть двери, окна и вентиляционные отверстия, отключить электробытовые приборы и газ, при необходимости укрыться в подвалах, внутренних комнатах или в ванной. При нахождении на улице спасатели советуют не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам и баннерам.Ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 23 м/с ожидаются на Кубани 3 и 4 сентября, сообщали ранее в МЧС. В Крыму также действует штормовое предупреждение: до конца суток 4 сентября в регионе ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с, существует угроза поднятия уровня воды в реках. 31 августа на село Холмовка Бахчисарайского района Крыма обрушился смерч - пострадали около 40 домов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заметили смерчиОсень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделюВ Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу
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мчс краснодарского края, краснодарский край, смерч, погода, штормовое предупреждение
Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье

Смерти угрожают Черноморскому побережью Кубани - МЧС

11:50 03.09.2024 (обновлено: 12:11 03.09.2024)
 
© Фото: Instagram Андрея ШелякинаСмерч над морем в Феодосии. 6 сентября 2018
Смерч над морем в Феодосии. 6 сентября 2018
© Фото: Instagram Андрея Шелякина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. На Черноморском побережье Кубани объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за смерчей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

"В период с 3 по 6 сентября на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем" - сказано в сообщении.

В этой связи жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности: плотно закрыть двери, окна и вентиляционные отверстия, отключить электробытовые приборы и газ, при необходимости укрыться в подвалах, внутренних комнатах или в ванной. При нахождении на улице спасатели советуют не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам и баннерам.
"Если смерч настиг вас в машине, разумнее всего будет оставить автомобиль возле стены по ходу ветра и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание", - советуют спасатели.
Ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 23 м/с ожидаются на Кубани 3 и 4 сентября, сообщали ранее в МЧС. В Крыму также действует штормовое предупреждение: до конца суток 4 сентября в регионе ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с, существует угроза поднятия уровня воды в реках. 31 августа на село Холмовка Бахчисарайского района Крыма обрушился смерч - пострадали около 40 домов.
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МЧС Краснодарского краяКраснодарский крайСмерчПогодаШтормовое предупреждение
 
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