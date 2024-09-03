https://crimea.ria.ru/20240903/smerchi-budut-bushevat-tri-dnya-na-chernomorskom-poberezhe-1140081883.html

Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье

Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Смерчи будут бушевать три дня на Черноморском побережье

На Черноморском побережье Кубани объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за смерчей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T11:50

2024-09-03T11:50

2024-09-03T12:11

мчс краснодарского края

краснодарский край

смерч

погода

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. На Черноморском побережье Кубани объявлено трехдневное штормовое предупреждение из-за смерчей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.В этой связи жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности: плотно закрыть двери, окна и вентиляционные отверстия, отключить электробытовые приборы и газ, при необходимости укрыться в подвалах, внутренних комнатах или в ванной. При нахождении на улице спасатели советуют не приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам и баннерам.Ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 23 м/с ожидаются на Кубани 3 и 4 сентября, сообщали ранее в МЧС. В Крыму также действует штормовое предупреждение: до конца суток 4 сентября в регионе ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с, существует угроза поднятия уровня воды в реках. 31 августа на село Холмовка Бахчисарайского района Крыма обрушился смерч - пострадали около 40 домов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заметили смерчиОсень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделюВ Сочи ливнями подтопило больницу и федеральную трассу

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс краснодарского края, краснодарский край, смерч, погода, штормовое предупреждение