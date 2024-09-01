Рейтинг@Mail.ru
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240901/osen-vstupaet-v-svoi-prava-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1140040926.html
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
После жаркого лета первая неделя осени принесет в Крым дожди, грозы, усиление ветра и постепенное понижение температуры. Такие данные публикует Гидрометцентр... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T18:43
2024-09-01T18:43
погода в крыму
крымская погода
крым
крымский гидрометцентр
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137649692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c4536c5d8b0f3fe5a5bd38d7c712303.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. После жаркого лета первая неделя осени принесет в Крым дожди, грозы, усиление ветра и постепенное понижение температуры. Такие данные публикует Гидрометцентр республики."1-4 сентября в центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. До конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.До 4 сентября в Крыму сохранится переменная облачность, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.2 сентября ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.3 сентября ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28...+30 градусов.4 сентября днем также прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Температура воздуха прогреется ночью до +17…+19 градусов, днем +28...+30.5 сентября ночью и днем ожидаются дожди с грозами, облачность, температура воздуха ночью +16…+21, днем +23…+28 градусов.6 сентября ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью +16…+21, днем +21…+26 градусов.Ранее синоптики прогнозировали, что в День знаний на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.До конца дня в Республике возможны ливни с грозами, шквалы и град, уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137649692_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d1b0bfe5f9f41b7749eb5c39434db1e7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, крым, крымский гидрометцентр, новости крыма
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю

Ливни с градом и понижением температур ожидаются в Крыму на следующей неделе

18:43 01.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. После жаркого лета первая неделя осени принесет в Крым дожди, грозы, усиление ветра и постепенное понижение температуры. Такие данные публикует Гидрометцентр республики.
"1-4 сентября в центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. До конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
До 4 сентября в Крыму сохранится переменная облачность, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
2 сентября ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.
3 сентября ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28...+30 градусов.
4 сентября днем также прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Температура воздуха прогреется ночью до +17…+19 градусов, днем +28...+30.
5 сентября ночью и днем ожидаются дожди с грозами, облачность, температура воздуха ночью +16…+21, днем +23…+28 градусов.
6 сентября ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью +16…+21, днем +21…+26 градусов.
Ранее синоптики прогнозировали, что в День знаний на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
До конца дня в Республике возможны ливни с грозами, шквалы и град, уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться
 
Погода в КрымуКрымская погодаКрымКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:04Национально-культурную сербскую общину создали в Симферополе
20:47Усиление атак беспилотников ВСУ на регионы России: в чем причины – мнение
20:32В Симферополе убрали контейнеры для пластика: его негде перерабатывать
20:05Крымский мост в воскресенье вечером: актуальная информация
19:56Сферу образования Большой Ялты ждут перемены: что построят в регионе
19:31Все быстро развивается: фермеры Запорожской области о работе по закону РФ
19:10В школу как на праздник: как создать правильную мотивацию ребенку
18:43Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
18:30"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ
18:10Число раненых в Белгороде увеличилось – двое детей в тяжелом состоянии
17:47Иномарку зажало между грузовиками в ДТП на Кубани – три человека погибли
17:30В Черном море произошло землетрясение
17:16В Крыму женщине стало плохо на Чуфут-Кале – ее эвакуировали спасатели
17:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
16:45В Крыму продлили ограничения на посещение заповедников
16:25Крымский мост: движение в направлении Керчи восстановлено
16:03Крымский мост: движение автотранспорта в направлении Керчи приостановлено
15:469 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них дети
15:40Град и шквалы накроют Крым
15:11Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
Лента новостейМолния