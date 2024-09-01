https://crimea.ria.ru/20240901/osen-vstupaet-v-svoi-prava-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1140040926.html

Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю

Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю

После жаркого лета первая неделя осени принесет в Крым дожди, грозы, усиление ветра и постепенное понижение температуры. Такие данные публикует Гидрометцентр... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T18:43

2024-09-01T18:43

2024-09-01T18:43

погода в крыму

крымская погода

крым

крымский гидрометцентр

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1c/1137649692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c4536c5d8b0f3fe5a5bd38d7c712303.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. После жаркого лета первая неделя осени принесет в Крым дожди, грозы, усиление ветра и постепенное понижение температуры. Такие данные публикует Гидрометцентр республики."1-4 сентября в центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. До конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.До 4 сентября в Крыму сохранится переменная облачность, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.2 сентября ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.3 сентября ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28...+30 градусов.4 сентября днем также прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Температура воздуха прогреется ночью до +17…+19 градусов, днем +28...+30.5 сентября ночью и днем ожидаются дожди с грозами, облачность, температура воздуха ночью +16…+21, днем +23…+28 градусов.6 сентября ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью +16…+21, днем +21…+26 градусов.Ранее синоптики прогнозировали, что в День знаний на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.До конца дня в Республике возможны ливни с грозами, шквалы и град, уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, крым, крымский гидрометцентр, новости крыма