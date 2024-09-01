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Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
После жаркого лета первая неделя осени принесет в Крым дожди, грозы, усиление ветра и постепенное понижение температуры. Такие данные публикует Гидрометцентр... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T18:43
2024-09-01T18:43
2024-09-01T18:43
погода в крыму
крымская погода
крым
крымский гидрометцентр
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. После жаркого лета первая неделя осени принесет в Крым дожди, грозы, усиление ветра и постепенное понижение температуры. Такие данные публикует Гидрометцентр республики."1-4 сентября в центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. До конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.До 4 сентября в Крыму сохранится переменная облачность, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.2 сентября ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.3 сентября ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28...+30 градусов.4 сентября днем также прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Температура воздуха прогреется ночью до +17…+19 градусов, днем +28...+30.5 сентября ночью и днем ожидаются дожди с грозами, облачность, температура воздуха ночью +16…+21, днем +23…+28 градусов.6 сентября ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью +16…+21, днем +21…+26 градусов.Ранее синоптики прогнозировали, что в День знаний на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.До конца дня в Республике возможны ливни с грозами, шквалы и град, уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, крым, крымский гидрометцентр, новости крыма
Осень вступает в свои права: прогноз погоды для Крыма на неделю
Ливни с градом и понижением температур ожидаются в Крыму на следующей неделе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. После жаркого лета первая неделя осени принесет в Крым дожди, грозы, усиление ветра и постепенное понижение температуры. Такие данные публикует Гидрометцентр республики.
"1-4 сентября в центральных, южных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. До конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – говорится в сообщении.
До 4 сентября в Крыму сохранится переменная облачность, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
2 сентября ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.
3 сентября ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17…+19, днем +28...+30 градусов.
4 сентября днем также прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Температура воздуха прогреется ночью до +17…+19 градусов, днем +28...+30.
5 сентября ночью и днем ожидаются дожди с грозами, облачность, температура воздуха ночью +16…+21, днем +23…+28 градусов.
6 сентября ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью +16…+21, днем +21…+26 градусов.
Ранее синоптики прогнозировали
, что в День знаний на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
До конца дня в Республике возможны ливни с грозами
, шквалы и град, уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым.
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