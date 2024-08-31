https://crimea.ria.ru/20240831/na-selo-v-krymu-obrushilsya-smerch--postradali-okolo-40-domov-1140025250.html
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 31.08.2024
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T13:32
2024-08-31T13:32
2024-08-31T14:02
эксклюзивы риа новости крым
крым
бахчисарай
бахчисарайский район
погода в крыму
торнадо
смерч
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140025124_0:40:1016:612_1920x0_80_0_0_0922d97af48767df859ef1bb2ad52e65.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщила исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.Она отметила, что на данный момент электроснабжение села восстановлено в полном объеме. Газоснабжение также восстановлено, за исключением одной улицы. Ремонтные работы планируется провести в понедельник. На месте работают сотрудники администрации, общий объем ущерба выясняется.
https://crimea.ria.ru/20240725/v-krymu-zametili-smerchi-1139123579.html
крым
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140025124_74:0:942:651_1920x0_80_0_0_cf8aacda4b98865847b795bedc4db374.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, бахчисарай, бахчисарайский район, погода в крыму, торнадо, смерч, происшествия, новости крыма
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
Из-за смерча в селе Холмовка Бахчисарайского района Крыма пострадали около 40 домов
13:32 31.08.2024 (обновлено: 14:02 31.08.2024)