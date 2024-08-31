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На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 31.08.2024
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО
В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T13:32
2024-08-31T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщила исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.Она отметила, что на данный момент электроснабжение села восстановлено в полном объеме. Газоснабжение также восстановлено, за исключением одной улицы. Ремонтные работы планируется провести в понедельник. На месте работают сотрудники администрации, общий объем ущерба выясняется.
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крым, бахчисарай, бахчисарайский район, погода в крыму, торнадо, смерч, происшествия, новости крыма
На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО

Из-за смерча в селе Холмовка Бахчисарайского района Крыма пострадали около 40 домов

13:32 31.08.2024 (обновлено: 14:02 31.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщила исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.
"Прошел сильный ливень с градом и очень сильным ветром. Порывы ветра длились около 15 минут, но успели наделать беды. В целом по селу Холмовка повреждены около 40 домовладений, наиболее пострадали шесть домов, где более половины площади кровель снесло ветром. Жертв и пострадавших нет", - сказала Ястребова.
Она отметила, что на данный момент электроснабжение села восстановлено в полном объеме. Газоснабжение также восстановлено, за исключением одной улицы. Ремонтные работы планируется провести в понедельник.
"Люди помогают друг другу, общими силами находят материал, делятся им друг с другом, чтобы временно перекрыть поврежденные крыши. Тем, чьи дома пострадали наиболее серьезно, будем помогать", - добавила Ястребова.
На месте работают сотрудники администрации, общий объем ущерба выясняется.
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