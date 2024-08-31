https://crimea.ria.ru/20240831/na-selo-v-krymu-obrushilsya-smerch--postradali-okolo-40-domov-1140025250.html

На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО

На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 31.08.2024

На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕО

В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T13:32

2024-08-31T13:32

2024-08-31T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В селе Холмовка Бахчисарайского района из-за сильного ветра пострадали около 40 домовладений, погибших и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщила исполняющая обязанности главы администрации района Анжелика Ястребова.Она отметила, что на данный момент электроснабжение села восстановлено в полном объеме. Газоснабжение также восстановлено, за исключением одной улицы. Ремонтные работы планируется провести в понедельник. На месте работают сотрудники администрации, общий объем ущерба выясняется.

https://crimea.ria.ru/20240725/v-krymu-zametili-smerchi-1139123579.html

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2024

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