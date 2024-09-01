https://crimea.ria.ru/20240901/grad-i-shkvaly-nakroyut-krym-1140042288.html

Град и шквалы накроют Крым

Град и шквалы накроют Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Град и шквалы накроют Крым

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T15:40

2024-09-01T15:40

2024-09-01T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:* исключить выход в горно-лесную местность;* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;* ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;* рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;* водителям автотранспортных средств, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде спасатели призвали уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим. И напомнили номера телефонов в случае чрезвычайных ситуаций:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

https://crimea.ria.ru/20240901/v-razdolnenskom-rayone-kryma-vveden-rezhim-ugroza-chs-1140037542.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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