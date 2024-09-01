Рейтинг@Mail.ru
Град и шквалы накроют Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240901/grad-i-shkvaly-nakroyut-krym-1140042288.html
Град и шквалы накроют Крым
Град и шквалы накроют Крым - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Град и шквалы накроют Крым
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T15:40
2024-09-01T15:59
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
безопасность
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/59/1114695931_22:26:618:362_1920x0_80_0_0_7738c8bf2a21c31ccdb6ec2676331b8a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:* исключить выход в горно-лесную местность;* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;* ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;* рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;* водителям автотранспортных средств, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде спасатели призвали уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим. И напомнили номера телефонов в случае чрезвычайных ситуаций:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
https://crimea.ria.ru/20240901/v-razdolnenskom-rayone-kryma-vveden-rezhim-ugroza-chs-1140037542.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/59/1114695931_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_3e4378adae31ac58c3e08912943aafe7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, безопасность, стихия
Град и шквалы накроют Крым

Град и шквальный ветер до 25 м/с накроют Крым

15:40 01.09.2024 (обновлено: 15:59 01.09.2024)
 
© Фото : Юлия КондаковаСильный ветер. Архивное фото
Сильный ветер. Архивное фото
© Фото : Юлия Кондакова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – сказано в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
* исключить выход в горно-лесную местность;
* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
* ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
* рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
* водителям автотранспортных средств, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде спасатели призвали уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим. И напомнили номера телефонов в случае чрезвычайных ситуаций:
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
В Раздольненском районе Крыма введен режим Угроза ЧС
11:23
В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"
 
Штормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаБезопасностьСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:469 человек ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область – двое из них дети
15:40Град и шквалы накроют Крым
15:11Безопасный маршрут: как в Крыму подготовили дороги к учебному году
14:481 сентября – день знаний: инфографика
14:32В Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы
14:07Крымский мост: очередь растет с обеих сторон
13:44Синьковку под Купянском освободили севастопольцы – их поздравил Белоусов
13:21Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
13:03Почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
12:43В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
12:32Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
12:16Атака украинских дронов на Москву – что известно
12:07Крымский мост: очередь выросла в два раза
11:47Вертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших
11:23В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"
11:02На Московском НПЗ локализовали возгорание
10:47Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна
10:33На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку
10:10Крымский мост сейчас: снова растет очередь
09:28Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
Лента новостейМолния