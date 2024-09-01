Град и шквалы накроют Крым
Град и шквальный ветер до 25 м/с накроют Крым
15:40 01.09.2024 (обновлено: 15:59 01.09.2024)
© Фото : Юлия КондаковаСильный ветер. Архивное фото
© Фото : Юлия Кондакова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца дня 1 сентября в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", – сказано в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в главке.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, также предупреждают спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
* исключить выход в горно-лесную местность;
* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
* ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
* рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
* водителям автотранспортных средств, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
* исключить выход в горно-лесную местность;
* не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
* уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
* ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
* рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
* водителям автотранспортных средств, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде спасатели призвали уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим. И напомнили номера телефонов в случае чрезвычайных ситуаций:
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.