Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий
В Керчи из мидий производят уникальную косметику и продукты для здоровья
© РИА Новости КрымКосметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Порядка 130 видов натуральной косметики и продуктов для здоровья создается из сырья морских обитателей Черного и Азовского морей на предприятии в Керчи, которое работает уже 27 лет. Корреспондент РИА Новости Крым побывала на производстве.
"Мы выпускаем несколько десятков тысяч упаковок в месяц. Это достаточно немного, но мы нацелены не на массовость, а на эксклюзивность", - подчеркнул директор компании Максим Кабанов.
Он отметил, что в первую очередь здесь ведется научная деятельность, при этом постоянно совершенствуются технологии обработки сырья. Трудятся на предприятии до 15 человек, в том числе научные сотрудники. При этом производство зависит от сезона.
"У нас сложились взаимоотношения с поставщиками сырья, которые добывают морскую продукцию. Есть проблемы, связанные с тем, что ряд районов закрыт для вылова. И второе - морские компоненты имеют сезонность. Мы под это подстраиваемся", - рассказал Кабанов.
Мидийный гидролизат от последствий облучения
У каждого продукта, по словам директора, разные этапы производства. Например, здесь создают уникальный по своему составу гидролизат из черноморской мидии.
У этого продукта долгая история. Идея его создания, по словам Кабанова, возникла еще после чернобыльской катастрофы в 1986 году, когда необходимо было снижать последствия радиационного заражения. И посчитали, что мидийные моллюски могут в этом помочь.
Прикладными разработками занимались научные институты в СССР.
"В 1997 году мы решили эту идею доработать, потому что технология, которая использовалась в других продуктах, была сложная. Наша задача была сделать продукт технологичным и более дешевым. Этим и занимались более 10 лет", - поделился директор предприятия.
По его словам, мидийный гидролизат – это иммуномодулятор. Он способствует в том числе снижению последствий облучения. Продукт керченского предприятия исследовался в институте радиологии в Харькове, и были получены прекрасные результаты. При этом его технология постоянно совершенствуется.
© РИА Новости КрымКосметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
© РИА Новости Крым
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
Максим Кабанов обратил внимание, что для производства гидролизата подходит не каждая мидия. Предприятие работают с компанией, которая специализируется на выращивании моллюска на озере Донузлав.
"У этих моллюсков очень высокие заданные свойства. Нам подходит мидия, которая подросла, но не очень крупная - 3-4 см. Она обладает многими биологически-активными свойствами", - подчеркнул директор предприятия.
Далее моллюсков везут в Керчь, промывают, измельчают, выпаривают в вакуум-испарителе, следом идет пастеризация и розлив.
"Гидролизат – морской жидкий концентрат. Мы используем его и для косметики. Сейчас ведется работа, чтобы выпускать его в виде капсул для упрощения приема и увеличения срока хранения. Поставляется он по всей территории РФ", - объяснил директор.
Кроме мидий, на предприятии используют также устрицы, водоросли, медузу, бычка, из которого, например, делают коллаген.
"Природа наша богата. Сейчас мы работаем с печенью ската, выпускаем жир ската, второй продукт – омега-комплекс, из шкуры ската делаем коллаген также в виде гидролизата", - поделился Максим Кабанов.
© РИА Новости КрымКосметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
© РИА Новости Крым
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
Производственный процесс
На данный момент на предприятии работает два цикла производства: таблетировщик и капсулятор. За каждым аппаратом по одному человеку.
"Нам не нужно много людей. Мы высокотехнологичное производство. Производим порядка двух тысяч капсул и столько же таблеток в час", - рассказал директор по развитию, научный консультант Алексей Ганин.
На данный момент на предприятии задействован полностью первый этаж. Там же происходит упаковка продукции и наклеивание этикеток.
"Можем делать порядка 10 тысяч упаковок продукции в месяц. Если же задействуем второй этаж, то сможем удвоить этот объем в течение полугода. Но нужны партнёры, которые будут заинтересованы в крымских препаратах", - говорит Алексей Ганин.
Всего за 27 лет на этом предприятии в Керчи созданы более 130 видов натуральной косметики и товаров для здоровья, и ассортимент постоянно пополняется новыми позициями. Ряд продуктов не имеет аналогов в мире. У компании 40 патентов, она не раз получала дипломы различных конкурсов, в том числе конкурса "100 лучших товаров России".
© РИА Новости КрымКосметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
© РИА Новости Крым
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
По словам начальника управления промышленного комплекса министерства промышленной политики Крыма Дениса Малтабара, парфюмерно-косметическая отрасль – это своего рода визитная карточка республики.
"Крымская косметика представлена на многих выставках, многих мероприятиях, которые проводятся в том числе и при поддержке нашего министерства", - отметил Денис Малтабар.
Он также напомнил, что меры поддержки в Крыму для всех предприятий примерно одинаковые. Это субсидии на сертификацию и льготные займы от Фонда развития промышленности, который был докапитализирован на 150 миллионов, в том числе благодаря поддержке федерального центра.
Любые нововведения в производство, по его словам, показывают, что Крым не только курортный регион, но здесь есть и курортная промышленность, в том числе инновационная.
"В следующем году мы планируем зарегистрировать промышленный кластер парфюмерно-косметического производства. Потому что все предприятия достаточно самобытные, уникальные. Их продукция пользуется вниманием на территории России и за рубежом. Она вывозится в Беларусь, Казахстан, Иран, Китай", - подытожил Денис Малтабар.
Ранее стало известно, что крымские ученые работают над получением морозо- и засухоустойчивых сортов винограда с использованием методов генной инженерии. Они уже вырастили первый в России генно-модифицированный виноград, использовав гены холодового шока из морских водорослей.
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