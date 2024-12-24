https://crimea.ria.ru/20241224/ne-imeyut-analogov-v-kerchi-proizvodyat-kosmetiku-iz-midiy-1142870790.html

Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий

Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий

Порядка 130 видов натуральной косметики и продуктов для здоровья создается из сырья морских обитателей Черного и Азовского морей на предприятии в Керчи, которое РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T15:30

2024-12-24T15:30

2024-12-24T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Порядка 130 видов натуральной косметики и продуктов для здоровья создается из сырья морских обитателей Черного и Азовского морей на предприятии в Керчи, которое работает уже 27 лет. Корреспондент РИА Новости Крым побывала на производстве."Мы выпускаем несколько десятков тысяч упаковок в месяц. Это достаточно немного, но мы нацелены не на массовость, а на эксклюзивность", - подчеркнул директор компании Максим Кабанов.Он отметил, что в первую очередь здесь ведется научная деятельность, при этом постоянно совершенствуются технологии обработки сырья. Трудятся на предприятии до 15 человек, в том числе научные сотрудники. При этом производство зависит от сезона."У нас сложились взаимоотношения с поставщиками сырья, которые добывают морскую продукцию. Есть проблемы, связанные с тем, что ряд районов закрыт для вылова. И второе - морские компоненты имеют сезонность. Мы под это подстраиваемся", - рассказал Кабанов.Мидийный гидролизат от последствий облученияУ каждого продукта, по словам директора, разные этапы производства. Например, здесь создают уникальный по своему составу гидролизат из черноморской мидии.У этого продукта долгая история. Идея его создания, по словам Кабанова, возникла еще после чернобыльской катастрофы в 1986 году, когда необходимо было снижать последствия радиационного заражения. И посчитали, что мидийные моллюски могут в этом помочь.Прикладными разработками занимались научные институты в СССР.По его словам, мидийный гидролизат – это иммуномодулятор. Он способствует в том числе снижению последствий облучения. Продукт керченского предприятия исследовался в институте радиологии в Харькове, и были получены прекрасные результаты. При этом его технология постоянно совершенствуется.Максим Кабанов обратил внимание, что для производства гидролизата подходит не каждая мидия. Предприятие работают с компанией, которая специализируется на выращивании моллюска на озере Донузлав."У этих моллюсков очень высокие заданные свойства. Нам подходит мидия, которая подросла, но не очень крупная - 3-4 см. Она обладает многими биологически-активными свойствами", - подчеркнул директор предприятия.Далее моллюсков везут в Керчь, промывают, измельчают, выпаривают в вакуум-испарителе, следом идет пастеризация и розлив.Кроме мидий, на предприятии используют также устрицы, водоросли, медузу, бычка, из которого, например, делают коллаген."Природа наша богата. Сейчас мы работаем с печенью ската, выпускаем жир ската, второй продукт – омега-комплекс, из шкуры ската делаем коллаген также в виде гидролизата", - поделился Максим Кабанов.Производственный процессНа данный момент на предприятии работает два цикла производства: таблетировщик и капсулятор. За каждым аппаратом по одному человеку."Нам не нужно много людей. Мы высокотехнологичное производство. Производим порядка двух тысяч капсул и столько же таблеток в час", - рассказал директор по развитию, научный консультант Алексей Ганин.На данный момент на предприятии задействован полностью первый этаж. Там же происходит упаковка продукции и наклеивание этикеток."Можем делать порядка 10 тысяч упаковок продукции в месяц. Если же задействуем второй этаж, то сможем удвоить этот объем в течение полугода. Но нужны партнёры, которые будут заинтересованы в крымских препаратах", - говорит Алексей Ганин.Всего за 27 лет на этом предприятии в Керчи созданы более 130 видов натуральной косметики и товаров для здоровья, и ассортимент постоянно пополняется новыми позициями. Ряд продуктов не имеет аналогов в мире. У компании 40 патентов, она не раз получала дипломы различных конкурсов, в том числе конкурса "100 лучших товаров России".По словам начальника управления промышленного комплекса министерства промышленной политики Крыма Дениса Малтабара, парфюмерно-косметическая отрасль – это своего рода визитная карточка республики. "Крымская косметика представлена на многих выставках, многих мероприятиях, которые проводятся в том числе и при поддержке нашего министерства", - отметил Денис Малтабар.Он также напомнил, что меры поддержки в Крыму для всех предприятий примерно одинаковые. Это субсидии на сертификацию и льготные займы от Фонда развития промышленности, который был докапитализирован на 150 миллионов, в том числе благодаря поддержке федерального центра.Любые нововведения в производство, по его словам, показывают, что Крым не только курортный регион, но здесь есть и курортная промышленность, в том числе инновационная.Ранее стало известно, что крымские ученые работают над получением морозо- и засухоустойчивых сортов винограда с использованием методов генной инженерии. Они уже вырастили первый в России генно-модифицированный виноград, использовав гены холодового шока из морских водорослей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейКрымские ученые создали уникальную линию косметикиВ Азовском море хотят вылавливать медуз и делать из них косметику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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