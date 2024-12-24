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Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий
Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий
Порядка 130 видов натуральной косметики и продуктов для здоровья создается из сырья морских обитателей Черного и Азовского морей на предприятии в Керчи, которое РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T15:30
2024-12-24T15:30
крым
керчь
промышленность в крыму
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косметика
мидии
новости крыма
красота и здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Порядка 130 видов натуральной косметики и продуктов для здоровья создается из сырья морских обитателей Черного и Азовского морей на предприятии в Керчи, которое работает уже 27 лет. Корреспондент РИА Новости Крым побывала на производстве."Мы выпускаем несколько десятков тысяч упаковок в месяц. Это достаточно немного, но мы нацелены не на массовость, а на эксклюзивность", - подчеркнул директор компании Максим Кабанов.Он отметил, что в первую очередь здесь ведется научная деятельность, при этом постоянно совершенствуются технологии обработки сырья. Трудятся на предприятии до 15 человек, в том числе научные сотрудники. При этом производство зависит от сезона."У нас сложились взаимоотношения с поставщиками сырья, которые добывают морскую продукцию. Есть проблемы, связанные с тем, что ряд районов закрыт для вылова. И второе - морские компоненты имеют сезонность. Мы под это подстраиваемся", - рассказал Кабанов.Мидийный гидролизат от последствий облученияУ каждого продукта, по словам директора, разные этапы производства. Например, здесь создают уникальный по своему составу гидролизат из черноморской мидии.У этого продукта долгая история. Идея его создания, по словам Кабанова, возникла еще после чернобыльской катастрофы в 1986 году, когда необходимо было снижать последствия радиационного заражения. И посчитали, что мидийные моллюски могут в этом помочь.Прикладными разработками занимались научные институты в СССР.По его словам, мидийный гидролизат – это иммуномодулятор. Он способствует в том числе снижению последствий облучения. Продукт керченского предприятия исследовался в институте радиологии в Харькове, и были получены прекрасные результаты. При этом его технология постоянно совершенствуется.Максим Кабанов обратил внимание, что для производства гидролизата подходит не каждая мидия. Предприятие работают с компанией, которая специализируется на выращивании моллюска на озере Донузлав."У этих моллюсков очень высокие заданные свойства. Нам подходит мидия, которая подросла, но не очень крупная - 3-4 см. Она обладает многими биологически-активными свойствами", - подчеркнул директор предприятия.Далее моллюсков везут в Керчь, промывают, измельчают, выпаривают в вакуум-испарителе, следом идет пастеризация и розлив.Кроме мидий, на предприятии используют также устрицы, водоросли, медузу, бычка, из которого, например, делают коллаген."Природа наша богата. Сейчас мы работаем с печенью ската, выпускаем жир ската, второй продукт – омега-комплекс, из шкуры ската делаем коллаген также в виде гидролизата", - поделился Максим Кабанов.Производственный процессНа данный момент на предприятии работает два цикла производства: таблетировщик и капсулятор. За каждым аппаратом по одному человеку."Нам не нужно много людей. Мы высокотехнологичное производство. Производим порядка двух тысяч капсул и столько же таблеток в час", - рассказал директор по развитию, научный консультант Алексей Ганин.На данный момент на предприятии задействован полностью первый этаж. Там же происходит упаковка продукции и наклеивание этикеток."Можем делать порядка 10 тысяч упаковок продукции в месяц. Если же задействуем второй этаж, то сможем удвоить этот объем в течение полугода. Но нужны партнёры, которые будут заинтересованы в крымских препаратах", - говорит Алексей Ганин.Всего за 27 лет на этом предприятии в Керчи созданы более 130 видов натуральной косметики и товаров для здоровья, и ассортимент постоянно пополняется новыми позициями. Ряд продуктов не имеет аналогов в мире. У компании 40 патентов, она не раз получала дипломы различных конкурсов, в том числе конкурса "100 лучших товаров России".По словам начальника управления промышленного комплекса министерства промышленной политики Крыма Дениса Малтабара, парфюмерно-косметическая отрасль – это своего рода визитная карточка республики. "Крымская косметика представлена на многих выставках, многих мероприятиях, которые проводятся в том числе и при поддержке нашего министерства", - отметил Денис Малтабар.Он также напомнил, что меры поддержки в Крыму для всех предприятий примерно одинаковые. Это субсидии на сертификацию и льготные займы от Фонда развития промышленности, который был докапитализирован на 150 миллионов, в том числе благодаря поддержке федерального центра.Любые нововведения в производство, по его словам, показывают, что Крым не только курортный регион, но здесь есть и курортная промышленность, в том числе инновационная.Ранее стало известно, что крымские ученые работают над получением морозо- и засухоустойчивых сортов винограда с использованием методов генной инженерии. Они уже вырастили первый в России генно-модифицированный виноград, использовав гены холодового шока из морских водорослей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Морское" мороженое: как в Севастополе делают продукты из водорослейКрымские ученые создали уникальную линию косметикиВ Азовском море хотят вылавливать медуз и делать из них косметику
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крым, керчь, промышленность в крыму, производство в крыму, крымская косметика, косметика, мидии, новости крыма, красота и здоровье
Не имеют аналогов: в Керчи производят косметику из мидий

В Керчи из мидий производят уникальную косметику и продукты для здоровья

15:30 24.12.2024
 
© РИА Новости КрымКосметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Порядка 130 видов натуральной косметики и продуктов для здоровья создается из сырья морских обитателей Черного и Азовского морей на предприятии в Керчи, которое работает уже 27 лет. Корреспондент РИА Новости Крым побывала на производстве.
"Мы выпускаем несколько десятков тысяч упаковок в месяц. Это достаточно немного, но мы нацелены не на массовость, а на эксклюзивность", - подчеркнул директор компании Максим Кабанов.
Он отметил, что в первую очередь здесь ведется научная деятельность, при этом постоянно совершенствуются технологии обработки сырья. Трудятся на предприятии до 15 человек, в том числе научные сотрудники. При этом производство зависит от сезона.
"У нас сложились взаимоотношения с поставщиками сырья, которые добывают морскую продукцию. Есть проблемы, связанные с тем, что ряд районов закрыт для вылова. И второе - морские компоненты имеют сезонность. Мы под это подстраиваемся", - рассказал Кабанов.

Мидийный гидролизат от последствий облучения

У каждого продукта, по словам директора, разные этапы производства. Например, здесь создают уникальный по своему составу гидролизат из черноморской мидии.
У этого продукта долгая история. Идея его создания, по словам Кабанова, возникла еще после чернобыльской катастрофы в 1986 году, когда необходимо было снижать последствия радиационного заражения. И посчитали, что мидийные моллюски могут в этом помочь.
Прикладными разработками занимались научные институты в СССР.
"В 1997 году мы решили эту идею доработать, потому что технология, которая использовалась в других продуктах, была сложная. Наша задача была сделать продукт технологичным и более дешевым. Этим и занимались более 10 лет", - поделился директор предприятия.
По его словам, мидийный гидролизат – это иммуномодулятор. Он способствует в том числе снижению последствий облучения. Продукт керченского предприятия исследовался в институте радиологии в Харькове, и были получены прекрасные результаты. При этом его технология постоянно совершенствуется.
© РИА Новости КрымКосметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
Максим Кабанов обратил внимание, что для производства гидролизата подходит не каждая мидия. Предприятие работают с компанией, которая специализируется на выращивании моллюска на озере Донузлав.
"У этих моллюсков очень высокие заданные свойства. Нам подходит мидия, которая подросла, но не очень крупная - 3-4 см. Она обладает многими биологически-активными свойствами", - подчеркнул директор предприятия.
Далее моллюсков везут в Керчь, промывают, измельчают, выпаривают в вакуум-испарителе, следом идет пастеризация и розлив.
"Гидролизат – морской жидкий концентрат. Мы используем его и для косметики. Сейчас ведется работа, чтобы выпускать его в виде капсул для упрощения приема и увеличения срока хранения. Поставляется он по всей территории РФ", - объяснил директор.
Кроме мидий, на предприятии используют также устрицы, водоросли, медузу, бычка, из которого, например, делают коллаген.
"Природа наша богата. Сейчас мы работаем с печенью ската, выпускаем жир ската, второй продукт – омега-комплекс, из шкуры ската делаем коллаген также в виде гидролизата", - поделился Максим Кабанов.
© РИА Новости КрымКосметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи

Производственный процесс

На данный момент на предприятии работает два цикла производства: таблетировщик и капсулятор. За каждым аппаратом по одному человеку.
"Нам не нужно много людей. Мы высокотехнологичное производство. Производим порядка двух тысяч капсул и столько же таблеток в час", - рассказал директор по развитию, научный консультант Алексей Ганин.
На данный момент на предприятии задействован полностью первый этаж. Там же происходит упаковка продукции и наклеивание этикеток.
"Можем делать порядка 10 тысяч упаковок продукции в месяц. Если же задействуем второй этаж, то сможем удвоить этот объем в течение полугода. Но нужны партнёры, которые будут заинтересованы в крымских препаратах", - говорит Алексей Ганин.
Всего за 27 лет на этом предприятии в Керчи созданы более 130 видов натуральной косметики и товаров для здоровья, и ассортимент постоянно пополняется новыми позициями. Ряд продуктов не имеет аналогов в мире. У компании 40 патентов, она не раз получала дипломы различных конкурсов, в том числе конкурса "100 лучших товаров России".
© РИА Новости КрымКосметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым
Косметику и продукты для здоровья производят из мидий в Керчи
По словам начальника управления промышленного комплекса министерства промышленной политики Крыма Дениса Малтабара, парфюмерно-косметическая отрасль – это своего рода визитная карточка республики.
"Крымская косметика представлена на многих выставках, многих мероприятиях, которые проводятся в том числе и при поддержке нашего министерства", - отметил Денис Малтабар.
Он также напомнил, что меры поддержки в Крыму для всех предприятий примерно одинаковые. Это субсидии на сертификацию и льготные займы от Фонда развития промышленности, который был докапитализирован на 150 миллионов, в том числе благодаря поддержке федерального центра.
Любые нововведения в производство, по его словам, показывают, что Крым не только курортный регион, но здесь есть и курортная промышленность, в том числе инновационная.
"В следующем году мы планируем зарегистрировать промышленный кластер парфюмерно-косметического производства. Потому что все предприятия достаточно самобытные, уникальные. Их продукция пользуется вниманием на территории России и за рубежом. Она вывозится в Беларусь, Казахстан, Иран, Китай", - подытожил Денис Малтабар.
Ранее стало известно, что крымские ученые работают над получением морозо- и засухоустойчивых сортов винограда с использованием методов генной инженерии. Они уже вырастили первый в России генно-модифицированный виноград, использовав гены холодового шока из морских водорослей.
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КрымКерчьПромышленность в КрымуПроизводство в КрымуКрымская косметикаКосметикаМидииНовости КрымаКрасота и здоровье
 
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