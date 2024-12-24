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Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс
Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс
Оба танкера, которые потерпели крушение в Керченском проливе, находились там, нарушая сезонные ограничения на плавание в акватории. Также ряд танкеров компании... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T19:51
2024-12-24T19:54
новости
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
минтранс россии
происшествия
экология
краснодарский край
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Оба танкера, которые потерпели крушение в Керченском проливе, находились там, нарушая сезонные ограничения на плавание в акватории. Также ряд танкеров компании не имеют лицензии на перевозку опасных грузов. Об этом сообщает Минтранс России.Подведомственные Минтрансу России организации продолжают очищать акваторию Керченского пролива от нефтепродуктов."С момента аварии танкеров "Волгонефть" на предмет загрязнения обследовано более 170 квадратных километров акватории. Устраняя загрязнения выявленных участков, суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ "Морспасслужба" очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров", – уточнили в пресс-службе.Аварийно-спасательные службы уже очистили 4,8 тысячи квадратных метров пляжей и участков берега, собрав около 14,5 тонн мазута. В устьях рек и лиманах установлено 200 метров боновых заграждений.По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, на ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Ранее во вторник сообщалось, что собственники потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" возьмут на себя ответственность по подъему и утилизации судов.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.В МЧС России ранее заявили, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По данным ведомства, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутомПутин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном мореГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма
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новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, минтранс россии, происшествия, экология, краснодарский край, разлив нефтепродуктов в черном море
Танкеры "Волгонефть" работали с нарушениями и без лицензии – Минтранс

Потерпевшие крушение нефтетанкеры находились в Керченском проливе в нарушение ограничений

19:51 24.12.2024 (обновлено: 19:54 24.12.2024)
 
© Министерство природных ресурсов и экологии РФМесто крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Оба танкера, которые потерпели крушение в Керченском проливе, находились там, нарушая сезонные ограничения на плавание в акватории. Также ряд танкеров компании не имеют лицензии на перевозку опасных грузов. Об этом сообщает Минтранс России.

"В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом", – говорится в сообщении.

Подведомственные Минтрансу России организации продолжают очищать акваторию Керченского пролива от нефтепродуктов.
"С момента аварии танкеров "Волгонефть" на предмет загрязнения обследовано более 170 квадратных километров акватории. Устраняя загрязнения выявленных участков, суда подведомственного Росморречфлоту ФГБУ "Морспасслужба" очистили от мазута свыше 24,3 тысячи квадратных метров", – уточнили в пресс-службе.
Аварийно-спасательные службы уже очистили 4,8 тысячи квадратных метров пляжей и участков берега, собрав около 14,5 тонн мазута. В устьях рек и лиманах установлено 200 метров боновых заграждений.
По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, на ликвидацию ЧС в Анапе из бюджета региона выделят 1,2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"В 2024 году муниципалитету выделят 400 миллионов рублей, в 2025 году – еще 800 миллионов рублей. Эти средства нужны для того, чтобы обеспечить все необходимое для ликвидации ЧС, возникшей из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе", – сказано в сообщении.
Ранее во вторник сообщалось, что собственники потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" возьмут на себя ответственность по подъему и утилизации судов.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело из-за непринятия мер по ликвидации загрязнения побережья Кубани после утечки мазута с затонувших танкеров.
В МЧС России ранее заявили, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По данным ведомства, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.
15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Произошла утечка нефтепродуктов. В Анапе и в Керчи введен режим ЧС. Работы по устранению последствий катастрофы продолжаются.
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НовостиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеМинтранс РоссииПроисшествияЭкологияКраснодарский крайРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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