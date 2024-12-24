https://crimea.ria.ru/20241224/kogda-mozhno-kupatsya-v-chernom-more-posle-krusheniya-tankerov-s-mazutom-1142886988.html

Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом

Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Когда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутом

Выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T19:31

2024-12-24T19:31

2024-12-24T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.Ранее в соцсетях появилась информация, что из-за крушения танкеров с нефтью в Черном море у берегов Крыма и Кубани нельзя будет купаться в течение десяти лет.И напомнил, что подобное происшествие в истории уже было: в 2007 в году танкер с нефтепродуктами также потерпел крушение, тогда похожее количество мазута попало в Черное море, тоже работали службы. И на сезоне 2008 года это ЧП никак не отразилось.По словам Вахрушева, из-за прохладных температур мазут принял определенную форму, не создал массовых пятен. "Мазут консолидировался, как бы застыл, не просачивается и не пропитывает песок так, как если бы он был теплым", – отметил эксперт. Имеющиеся пятна все локализированы, работают службы МЧС, волонтеры. И чем оперативнее будет убрана основная часть загрязнения, тем меньше будет воздействие в будущем.Основная часть загрязнения попала на песчаные пляжи, мазут с песка собирать значительно легче, чем с гальки. Проблема решается оперативно, добавил он."Именно шторм не позволил мазуту попасть в устойчивые системы течения. Там есть такое кавказское течение, которое переходит в крымское, и вот если бы это течение подхватило мазут, то разнесло бы загрязнение по берегам Крыма. А получилось так, что за счет шторма основную массу отбросило на пляжи Анапы, Витязево. Но я думаю, что и в Анапе будет эта проблема решена, и там нет сильной угрозы", – подчеркнул Вахрушев.После очистки акватории от мазута уже экологический мониторинг ученых даст возможность оперативно отслеживать состояние воды, следить, какой характер загрязнения появляется и принимать, в случае необходимости, соответствующие меры, добавил собеседник.Ранее на встрече с представителями СМИ председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что ситуация с крушением танкеров с мазутом в Керченском проливе и выбросом нефтесодержащих продуктов в море и на берег не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму, поскольку к тому времени все последствия ЧП будут устранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в затонувших танкерах: как не повторить загрязнения моряГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег КрымаПутин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море

https://crimea.ria.ru/20241223/mozhno-li-spasti-delfinov-ot-mazuta-iz-za-chp-v-kerchenskom-prolive-1142856968.html

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мнения, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, игорь вахрушев, черное море, курортный сезон, крым, краснодарский край, экология, разлив нефтепродуктов в черном море