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Мазут в затонувших танкерах: как не повторить загрязнения моря

Мазут в затонувших танкерах: как не повторить загрязнения моря - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Мазут в затонувших танкерах: как не повторить загрязнения моря

Откачать оставшийся мазут из танкеров, затонувших в Керченском проливе, может оказаться невозможным без поднятия судов на сушу. При этом есть риски нового... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T10:42

2024-12-22T10:42

2024-12-22T10:42

разлив мазута

радио "спутник в крыму"

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

керченский пролив

черное море

экология

мнения

игорь вахрушев

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Откачать оставшийся мазут из танкеров, затонувших в Керченском проливе, может оказаться невозможным без поднятия судов на сушу. При этом есть риски нового разлива топлива. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.Причина в том, что мазут, в отличие от нефти, способен застывать уже при плюсовой температуре – ниже 10 градусов, пояснил ученый.При этом у мазута разных марок температура и время застывания могут отличаться, и в этом случае существуют риски нового загрязнения моря, связанные с тем, что топливо затвердело не полностью, а лишь покрылось "коркой", отметил ученый."Повредятся ли они во время того, как будут подниматься танкеры и выльется ли дополнительно – сложно сказать, так как нас до сих пор нет информации, какой именно мазут перевозился", – прокомментировал Вахрушев.Как рассказал РИА Новости Крым эксперт морской отрасли Алексей Малько, установить, какой марки мазут перевозили танкеры, смогут по анализу топлива, которое сейчас попало на побережье Краснодарского края и по документам, которыми сопровождается любой груз."Эту информацию знает терминал, который грузил этот танкер, и судоходная компания, которая его эксплуатирует. Сказать, какой был груз, судя по форме корпуса судна, нельзя. Это в том числе зависит от технических характеристик танкера – нужно смотреть техдокументацию. Как его переоборудовали и что он вез", – пояснил Малько.По его словам, на танкерах, которые перевозят мазут, как правило, установлены тэны, которые греют топливо в холода для его перекачки с судна на судно, а также с танкера на терминал и наоборот.Он напомнил, что президент России Владимир Путин, комментируя накануне тему ЧП с танкерами, не случайно заявил о необходимости разработать специальный проект, на основании которого будет производиться подъем танкеров и решаться вопрос с извлечением из них топлива."Это очень серьезная работа. Но прежде всего должны специалисты выяснить марку мазута. И на основании этого и других исследований уже смотреть, что делать", – заключил эксперт.Накануне в ходе прямой линии "Итоги года" президент России Владимир Путин назвал разлив мазута в Черном море после ЧП с танкерами экологической катастрофой. Он завил, что решение проблемы нужно разбить на этапы. И не только "сделать все, чтобы убрать топливо, которое появляется на берегу" и не дать расползаться мазутному пятну в море, но и "уже сейчас думать о том, что делать с подъемом (судов – ред.)" и как вытаскивать их на берег.21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута выявили в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В Керчи введен режим ЧС муниципального характера, в Ленинском районе – режим угрозы ЧС муниципального характера. В течение дня с крымского побережья собрали более 700 килограммов нефтепродуктов. Работы завершены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеВ Керчи введен режим ЧСВ Керчи на пляже обнаружили мазут

керченский пролив

черное море

крым

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, керченский пролив, черное море, экология, мнения, игорь вахрушев, крым, кубань