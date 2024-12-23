Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в Крыму
ЧП с танкерами никак не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму – власти
16:07 23.12.2024 (обновлено: 16:12 23.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с крушением танкеров с мазутом в Керченском проливе и выбросом нефтесодержащих продуктов в море и на берег не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму, поскольку к тому времени все последствия ЧП будут устранены. Об этом на встрече с представителями СМИ заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Ситуация находится на контроле. Масштаб аварии никакого отношения к курортному сезону не имеет. Краснодарский край и Крым справятся с этой трагедией, все последствия будут устранены", – сказал глава крымского парламента.
Он также отметил, что сил и средств у Крыма и Краснодарского края достаточно, чтобы справиться с этой ситуацией.
Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов ранее сообщил, что объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн.
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