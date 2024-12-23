https://crimea.ria.ru/20241223/kak-chp-s-tankerami-otrazitsya-na-kurortnom-sezone-v-krymu-1142858500.html

Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в Крыму

Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в Крыму - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в Крыму

Ситуация с крушением танкеров с мазутом в Керченском проливе и выбросом нефтесодержащих продуктов в море и на берег не отразится на курортном сезоне 2025 года в РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T16:07

2024-12-23T16:07

2024-12-23T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ситуация с крушением танкеров с мазутом в Керченском проливе и выбросом нефтесодержащих продуктов в море и на берег не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму, поскольку к тому времени все последствия ЧП будут устранены. Об этом на встрече с представителями СМИ заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Он также отметил, что сил и средств у Крыма и Краснодарского края достаточно, чтобы справиться с этой ситуацией.Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов ранее сообщил, что объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очищенные пляжи Анапы снова заполняются мазутомШторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомСколько мазута утекло в море после крушения танкеров – ответ Минприроды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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