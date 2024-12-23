https://crimea.ria.ru/20241223/obem-zagryaznennogo-mazutom-grunta-mozhet-vyrasti-do-200-tysyach-tonn-1142851845.html
Объем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн
Объем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Объем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн
Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T10:54
2024-12-23T10:54
2024-12-23T10:54
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
минприроды рф
происшествия
александр козлов
анапа
разлив мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, которое прошло в Анапе.По информации министра, для ликвидации ЧС сформирована группировка более чем в 10 тысяч человек, работает 366 единиц техники."Сейчас основное внимание направлено на два участка: Благовещенская – Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы. Вывезли уже больше 14 тысяч тонн загрязненного песка. Определены места утилизации на четырех площадках. Сегодня решим, достаточно ли их", - продолжил Козлов.Министр также отметил, что благодаря работе волонтеров удалось спасти 972 птицы, большую часть из которых из них уже отправили на реабилитацию.Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомСколько мазута утекло в море после крушения танкеров – ответ МинприродыПовторные выбросы мазута и новые очаги загрязнения выявили на Кубани
черное море
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, минприроды рф, происшествия, александр козлов , анапа, разлив мазута
Объем загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн
Объем вынесенного на берег загрязненного мазутом грунта может вырасти до 200 тысяч тонн
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, которое прошло в Анапе.
"По прогнозам специалистов, объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег, может увеличиться до 200 тысяч тонн. Надеюсь на помощь ученых, они должны подсказать, как действовать, какими реагентами работать в море. Что касается затонувших танкеров, то их необходимо обследовать с привлечением водолазов", – цитирует Козлова пресс-служба администрации Краснодарского края.
По информации министра, для ликвидации ЧС сформирована группировка более чем в 10 тысяч человек, работает 366 единиц техники.
"Сейчас основное внимание направлено на два участка: Благовещенская – Витязево и от Витязево до центрального пляжа Анапы. Вывезли уже больше 14 тысяч тонн загрязненного песка. Определены места утилизации на четырех площадках. Сегодня решим, достаточно ли их", - продолжил Козлов.
Министр также отметил, что благодаря работе волонтеров удалось спасти 972 птицы, большую часть из которых из них уже отправили на реабилитацию.
Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи
. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута
. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение
в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС
из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности
.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой
, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
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