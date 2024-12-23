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В бухте Севастополя рабочие обнаружили более 400 боеприпасов
В бухте Севастополя рабочие обнаружили более 400 боеприпасов - РИА Новости Крым, 23.12.2024
В бухте Севастополя рабочие обнаружили более 400 боеприпасов
В Севастопольской бухте обнаружили сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Республике Крым и... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T09:55
2024-12-23T09:55
2024-12-23T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Севастопольской бухте обнаружили сотни боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю."Больше 400 снарядов времен Великой Отечественной войны обследовали росгвардейцы в Севастопольской бухте" - говорится в сообщении Telegram-канала.В Росгвардии уточняют, что подозрительные предметы обнаружили в ходе работ по строительству гидросооружения. Рабочие и сообщили о находке.В обследовании боеприпасов участвовали сотрудники ОМОН "Беркут-С". Все снаряды уничтожат с соблюдением мер безопасности.В ноябре в поселке Ильич Темрюкского района эвакуировали людей из-за найденной во время земляных работ бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщал оперативный штаб Краснодарского края.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели за день подняли со дна моря у Севастополя более 800 боеприпасовАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
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РИА Новости Крым
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости севастополя, севастополь, черное море, новости крыма, крым
В бухте Севастополя рабочие обнаружили более 400 боеприпасов
В Севастополе на дне бухты нашли более 400 боеприпасов времен Великой Отечественной войны