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Жители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия
Жители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Жители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия
Жители Крыма досрочно получат детские пособия и пенсии за декабрь в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T11:31
2024-12-23T11:31
2024-12-23T11:31
отделение социального фонда россии по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Жители Крыма досрочно получат детские пособия и пенсии за декабрь в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Республике Крым."25 декабря будут выплачены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячную выплату из средств материнского капитала, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву", - перечислили в пресс-службе.На карту деньги зачислят в течение дня, по почте их доставят в соответствии с графиком работы почтовых отделений. Следующее начисление детских выплат произведут по стандартному графику — за январь в феврале 2025 года, уточнили в ведомстве.Начиная с 9 января доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. "Почта Крыма" доставит пенсии в соответствии с графиком работы почтовых отделений.Страховые пенсии в России поднимут с 1 января на 7,3%, а социальные с апреля вырастут на 14,75%. Также с 1 февраля на 7,3% практически всех социальных выплат, кроме пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам – они увеличатся уже с 1 января, сообщала ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индексация материнского капитала в 2025 году: что изменитсяКак получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенкаВ пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине
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отделение социального фонда россии по республике крым, пенсия, пособия и выплаты, крым, новости крыма, соцзащита
Жители Крыма досрочно получат пенсии и детские пособия
В Крыму перед Новым годом досрочно начислят пенсии и детские выплаты - СФР
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Жители Крыма досрочно получат детские пособия и пенсии за декабрь в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Республике Крым.
"25 декабря будут выплачены единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячное пособие работающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячную выплату из средств материнского капитала, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву", - перечислили в пресс-службе.
На карту деньги зачислят в течение дня, по почте их доставят в соответствии с графиком работы почтовых отделений. Следующее начисление детских выплат произведут по стандартному графику — за январь в феврале 2025 года, уточнили в ведомстве.
"Пенсия за январь будет перечислена на банковские карты пенсионеров 27 декабря. В эти даты выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит в первой декаде января, поскольку соответствующие дни будут праздничными", - продолжили в пресс-службе.
Начиная с 9 января доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. "Почта Крыма" доставит пенсии в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Страховые пенсии в России
поднимут с 1 января на 7,3%, а социальные с апреля вырастут на 14,75%. Также с 1 февраля на 7,3% практически всех социальных выплат, кроме пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам – они увеличатся уже с 1 января, сообщала ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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