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Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимут - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимут
Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимут - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимут
Страховые пенсии в России поднимут с 1 января на 7,3%, а социальные с апреля вырастут на 14,75%. О том, кого еще ждет повышение выплат, РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T11:24
2024-12-05T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Страховые пенсии в России поднимут с 1 января на 7,3%, а социальные с апреля вырастут на 14,75%. О том, кого еще ждет повышение выплат, РИА Новости Крым рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Повышение пенсийПри этом большинство граждан России получают пенсии с 3 по 8 число каждого месяца. Те, у кого получение выпадает на этот период, повышенную пенсию получат уже в декабре, уточнила парламентарий.Социальные пенсии, по словам Бессараб, увеличат с 1 апреля 2025 года на 14,75% – их получателями в стране являются почти 4 миллиона россиян. Социальная доплата гарантированно позволит обеспечить прожиточный минимум даже тем пенсионерам, чьи доходы ниже этого уровня в их регионе.Кроме того, с 1 августа будет доиндексирована пенсия работающим пенсионерам – максимально в России за год работы работающему пенсионеру можно получить три индивидуальных пенсионных коэффициента. С 1 октября будут увеличены и военные пенсии.Другие выплаты россиянамДепутат напомнила, что с 1 января в России повышается МРОТ – он составит 22 440 рублей. Это значит, что 4 миллиона работающих в бюджетной сфере россиян получат соответствующее увеличение минимального размера оплаты труда.Также она напомнила о повышении с 1 февраля на 7,3% практически всех социальных выплат, кроме пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам – они увеличатся уже с 1 января.Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, а на второго ребенка – 893 835 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Индексация маткапитала также пройдет 1 февраля 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабреГосдума утвердила проект бюджета на три года
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пенсия, новости, государственная дума рф, соцзащита, деньги, доходы, россия
Повышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимут

Повышение пенсий в 2025 году коснется всех пенсионеров России – депутат ГД

11:24 05.12.2024 (обновлено: 11:33 05.12.2024)
 
© Depositphotos / aletiaПожилая пара
Пожилая пара
© Depositphotos / aletia
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Страховые пенсии в России поднимут с 1 января на 7,3%, а социальные с апреля вырастут на 14,75%. О том, кого еще ждет повышение выплат, РИА Новости Крым рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Повышение пенсий

"С 1 января 2025 года работающим и не работающим получателям страховой пенсии она будет проиндексирована на 7,3%. Кроме того, правительство наделено полномочиями в случае, если инфляция превысит этот уровень, с 1 февраля принять решение о доиндексации страховых пенсий", – сказала Бессараб.

При этом большинство граждан России получают пенсии с 3 по 8 число каждого месяца. Те, у кого получение выпадает на этот период, повышенную пенсию получат уже в декабре, уточнила парламентарий.
Социальные пенсии, по словам Бессараб, увеличат с 1 апреля 2025 года на 14,75% – их получателями в стране являются почти 4 миллиона россиян. Социальная доплата гарантированно позволит обеспечить прожиточный минимум даже тем пенсионерам, чьи доходы ниже этого уровня в их регионе.
Кроме того, с 1 августа будет доиндексирована пенсия работающим пенсионерам – максимально в России за год работы работающему пенсионеру можно получить три индивидуальных пенсионных коэффициента. С 1 октября будут увеличены и военные пенсии.

"Пока по военнослужащим мы ориентируемся примерно на 4%, но это не окончательное решение. Мы же помним, что в этом году в бюджете было заложено повышение на 4,5%, а реально увеличили на 5,1% из-за роста инфляции", – отметила депутат.

Другие выплаты россиянам

Депутат напомнила, что с 1 января в России повышается МРОТ – он составит 22 440 рублей. Это значит, что 4 миллиона работающих в бюджетной сфере россиян получат соответствующее увеличение минимального размера оплаты труда.

"Кроме того, будут проиндексированы зарплаты бюджетников на 13,2% – это педагоги, медики, социальны сфера, культура, МЧС и силовые структуры. Исключение – федеральные органы: сенаторы, депутаты, судьи", – пояснила Бессараб.

Также она напомнила о повышении с 1 февраля на 7,3% практически всех социальных выплат, кроме пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам – они увеличатся уже с 1 января.
Материнский капитал на первого ребенка в следующем году составит 676 398 рублей, а на второго ребенка – 893 835 рублей, говорится в федеральном законе "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Индексация маткапитала также пройдет 1 февраля 2025 года.
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