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У Зурабишвили и оппозиции Грузии нет шансов – мнение - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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https://crimea.ria.ru/20241223/u-zurabishvili-i-oppozitsii-gruzii-net-shansov--mnenie-1142851455.html
У Зурабишвили и оппозиции Грузии нет шансов – мнение
У Зурабишвили и оппозиции Грузии нет шансов – мнение - РИА Новости Крым, 23.12.2024
У Зурабишвили и оппозиции Грузии нет шансов – мнение
Финансовые вливания со стороны США и стран-членов ЕС и НАТО существенно укрепили оппозицию в Грузии для свержения правительства, однако новые власти оказались... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T10:31
2024-12-23T10:31
радио "спутник в крыму"
беспорядки в грузии
грузия
мнения
александр гусев
политика
саломе зурабишвили
европейский союз (ес)
ираклий кобахидзе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Финансовые вливания со стороны США и стран-членов ЕС и НАТО существенно укрепили оппозицию в Грузии для свержения правительства, однако новые власти оказались сильнее, и у экс-президента Саломе Зурабишвили нет шансов переломить ситуацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его словам, оппозиция в Грузии действительно стала достаточно сильной благодаря финансовой поддержке со стороны США и стран-членов Европейского союза и НАТО.Новая власть Грузии не пошатнется, полагает он, несмотря на все старания внешних и внутренних сил раскачать ситуацию в стране при каждом удобном случае."Эти молодые ребята, находящиеся во главе Грузинской республики, сделают все, чтобы не допустить беспорядков. Оппозицию сейчас они в значительной степени приструнили – это мы видим по ситуации в столице Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди", – заметил Гусев.А потому никаких новых выборов в Грузии, как того требует Зурабишвили, не будет однозначно, уверен политолог.На что Зурабишвили уверенно может рассчитывать, так это уголовное преследование, заключил Гусев.Накануне, 22 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии назначить дату проведения в стране новых парламентских выборов до 29 декабря – когда истекает срок ее полномочий.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если поддерживающая оппозицию экс-президент не покинет резиденцию через неделю, ей может грозить уголовное дело.Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе победила, набрав 53,93% голосов избирателей. Она выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили. Инаугурация нового главы государства должна состояться 29 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию – Пушков "Уши Макрона торчат": Алиев о причастности Франции к беспорядкам в Грузии
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беспорядки в грузии, грузия, мнения, александр гусев, политика, саломе зурабишвили, европейский союз (ес), ираклий кобахидзе, новости
У Зурабишвили и оппозиции Грузии нет шансов – мнение

Зурабишвили и оппозиция Грузии окончательно проиграли сильной новой власти – политолог

10:31 23.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Саломе Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси
Президент Саломе Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Финансовые вливания со стороны США и стран-членов ЕС и НАТО существенно укрепили оппозицию в Грузии для свержения правительства, однако новые власти оказались сильнее, и у экс-президента Саломе Зурабишвили нет шансов переломить ситуацию. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
По его словам, оппозиция в Грузии действительно стала достаточно сильной благодаря финансовой поддержке со стороны США и стран-членов Европейского союза и НАТО.
"Для них было важно свергнуть правительство и опять продлить полномочия госпожи Зурабишвили. Но этого не случилось. Все-таки там здравые силы победили. И движения вспять не будет", – считает Гусев.
Новая власть Грузии не пошатнется, полагает он, несмотря на все старания внешних и внутренних сил раскачать ситуацию в стране при каждом удобном случае.
"Эти молодые ребята, находящиеся во главе Грузинской республики, сделают все, чтобы не допустить беспорядков. Оппозицию сейчас они в значительной степени приструнили – это мы видим по ситуации в столице Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди", – заметил Гусев.
А потому никаких новых выборов в Грузии, как того требует Зурабишвили, не будет однозначно, уверен политолог.
"Никаких повторных выборов парламентских не будет, это очевидно. Зурабишвили остается покинуть президентский дворец и смириться. Сроки истекают. Шансов у Саломе просто нет", – сказал эксперт.
На что Зурабишвили уверенно может рассчитывать, так это уголовное преследование, заключил Гусев.
Накануне, 22 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правящей партии назначить дату проведения в стране новых парламентских выборов до 29 декабря – когда истекает срок ее полномочий.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если поддерживающая оппозицию экс-президент не покинет резиденцию через неделю, ей может грозить уголовное дело.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" во главе с Ираклием Кобахидзе победила, набрав 53,93% голосов избирателей. Она выступает за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций.
14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили. Инаугурация нового главы государства должна состояться 29 декабря.
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Радио "Спутник в Крыму"Беспорядки в ГрузииГрузияМненияАлександр ГусевПолитикаСаломе ЗурабишвилиЕвропейский Союз (ЕС)Ираклий КобахидзеНовости
 
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