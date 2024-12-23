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Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный график

Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный график - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный график

Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму в ближайшие три недели переходит на временный график работы в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T13:53

2024-12-23T13:53

2024-12-23T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму в ближайшие три недели переходит на временный график работы в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает туристический центр "Ай-Петри".Со 2 по 12 января канатная дорога будет открыта с 10 до 16.30. Выходными днями определены 13 и 14 января. С 15 числа возобновится работа по стандартному графику с выходными по понедельникам и вторникам.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День РоссииНа Ай-Петри на зиму закрывают туристическую стоянку и эко-маршрутПешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма

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