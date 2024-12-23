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Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный график - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный график
Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный график - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный график
Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму в ближайшие три недели переходит на временный график работы в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T13:53
2024-12-23T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму в ближайшие три недели переходит на временный график работы в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает туристический центр "Ай-Петри".Со 2 по 12 января канатная дорога будет открыта с 10 до 16.30. Выходными днями определены 13 и 14 января. С 15 числа возобновится работа по стандартному графику с выходными по понедельникам и вторникам.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обновленную канатную дорогу открыли в Ялте в День РоссииНа Ай-Петри на зиму закрывают туристическую стоянку и эко-маршрутПешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма
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Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный график

В Крыму канатная дорога на Ай-Петри на праздники будет работать по новому графику

13:53 23.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКанатная дорога на гору Ай-Петри. Архивное фото
Канатная дорога на гору Ай-Петри. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму в ближайшие три недели переходит на временный график работы в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает туристический центр "Ай-Петри".

"С 25 по 29 декабря канатная дорога работает в обычном режиме. 30 декабря — технологический день, канатная дорога работать не будет. 31 декабря - работаем с 10 до 16.30, 1 января - работаем с 11 до 16.30", - говорится в сообщении.

Со 2 по 12 января канатная дорога будет открыта с 10 до 16.30. Выходными днями определены 13 и 14 января. С 15 числа возобновится работа по стандартному графику с выходными по понедельникам и вторникам.
"Погодные условия могут внести свои коррективы. Канатная дорога не работает в грозу и при ветре свыше 12 метров в секунду", - напомнили в турцентре.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
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