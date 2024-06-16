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Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма
Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма
В Крыму туристам предлагают более 70 благоустроенных маршрутов по природным территориям и их число увеличивается. Самые популярные среди гостей полуостров РИА... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T07:10
2024-06-16T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Крыму туристам предлагают более 70 благоустроенных маршрутов по природным территориям и их число увеличивается. Самые популярные среди гостей полуостров РИА Новости Крым перечислила министр экологии и природных ресурсов региона, главный государственный инспектор Ольга Славгородская.Также, по ее словам, в Крыму у туристов не теряют популярности джип-туры. Еще совсем недавно эта сфера была наполнена нелегальными предложениями, однако теперь такие маршруты становятся законными и безопасными."Джипинг-маршрут в прошлом году мы открыли на Демерджи – тоже очень востребованный. В предыдущие годы все это происходило хаотично. Затем мы ввели запрет на посещение данной территории, потому что она сложная, есть карстовые пустоты. И вот мы с учеными, совместно с министерством курортов прорабатывали этот маршрут и в прошлом году открыли", – рассказывает министр.Теперь опыт повторят в Бахчисарайском районе, где официальные джип-туры запустят в этом году. В целом на территории Крыма более 70 маршрутов - водные, автомобильные, пешеходные, велосипедные и конные. Они оборудованы и безопасны для человека и окружающей среды.1 июня на Ай-Петри открыли благоустроенный и облагороженный маршрут с навигацией. Полная схема данного маршрута размещена на официальном сайте ФГБУ "Заповедный Крым", где с ним можно ознакомиться, сообщал ранее замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму учреждения Владимир Добровольский.Читайте также на РИА Новости Крым:Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонКогда в Севастополе случится туристический бумКанатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы
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ольга славгородская, крым, туризм, туризм в крыму, природа, экология, минэкономики крыма, новости крыма
Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма

В Крыму туристам предлагают более 70 благоустроенных маршрутов по горам и лесам

07:10 16.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ окрестностях горы Демерджи в Крыму
В окрестностях горы Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Крыму туристам предлагают более 70 благоустроенных маршрутов по природным территориям и их число увеличивается. Самые популярные среди гостей полуостров РИА Новости Крым перечислила министр экологии и природных ресурсов региона, главный государственный инспектор Ольга Славгородская.

"Самые популярные те маршруты, которые максимально благоустроены, где людям комфортно. Это водопад Джур-Джур, Большой Каньон, в начале прошлого года мы открыли маршрут "Алимова балка" в Бахчисарайском районе, недавно – маршрут "Панагия" в Зеленогорье", – перечисляет Славгородская.

Также, по ее словам, в Крыму у туристов не теряют популярности джип-туры. Еще совсем недавно эта сфера была наполнена нелегальными предложениями, однако теперь такие маршруты становятся законными и безопасными.
"Джипинг-маршрут в прошлом году мы открыли на Демерджи – тоже очень востребованный. В предыдущие годы все это происходило хаотично. Затем мы ввели запрет на посещение данной территории, потому что она сложная, есть карстовые пустоты. И вот мы с учеными, совместно с министерством курортов прорабатывали этот маршрут и в прошлом году открыли", – рассказывает министр.
Теперь опыт повторят в Бахчисарайском районе, где официальные джип-туры запустят в этом году. В целом на территории Крыма более 70 маршрутов - водные, автомобильные, пешеходные, велосипедные и конные. Они оборудованы и безопасны для человека и окружающей среды.

"Если мы вводим какие-то маршруты на территории лесного фонда, который у нас закрыт для посещения с 1 апреля по конец октября в связи с высокой пожарной опасностью, то эти маршруты максимально приведены в соответствие, чтобы снизить риск возгорания, обработаны от клещей, комаров, и дают возможность посещать территории, посещение которых ограничено", – подытожила Славгородская.

1 июня на Ай-Петри открыли благоустроенный и облагороженный маршрут с навигацией. Полная схема данного маршрута размещена на официальном сайте ФГБУ "Заповедный Крым", где с ним можно ознакомиться, сообщал ранее замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму учреждения Владимир Добровольский.
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