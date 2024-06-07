https://crimea.ria.ru/20240607/kogda-v-sevastopole-sluchitsya-turisticheskikh-bum-1137929142.html

Когда в Севастополе случится туристических бум

Когда в Севастополе случится туристических бум - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Когда в Севастополе случится туристических бум

Севастополь готовится к наплыву туристов, который произойдет после снятия логистических ограничений. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T10:12

2024-06-07T10:12

2024-06-07T10:37

севастополь

михаил развожаев

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

нацпроект "туризм и гостеприимство"

пмэф

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Севастополь готовится к наплыву туристов, который произойдет после снятия логистических ограничений. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Наплыв гостей обеспечит мощнейший рывок в развитии городской экономики, добавил он и подчеркнул, что город должен быть готов к этому и "подготовка ведется уже сейчас".В ходе ПМЭФ на сессии "Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки" губернатор рассказал о развитии туристического направления в Севастополе.По его словам, в городе действует свободная экономическая зона с многочисленными преференциями для бизнеса и ряд приоритетных проектов, нацеленных на развитие туризма. Развожаев подчеркнул, что Севастополю предстоит еще большая работа над реализацией нацпроекта нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить вклад туризма в ВВП страны до 5% и обеспечить двукратный рост турпотока до 140 млн поездок в год.Путин поручил правительству страны утвердить создание федеральных круглогодичных курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", который включает курорт "Золотые пески" в Крыму.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму за 2023 год отдохнули 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. 58% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации.По словам главы республики, в Крыму появятся два новых курорта - "Золотые пески России" и "Крымская ривьера" в Евпаторийском и Сакском регионах. Проект предполагает строительство 17 отелей 3,4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров. В год проект готов принимать около 1 млн туристов. 3,5 тысячи рабочих мест должно быть создано.Читайте также на РИА Новости Крым:На проект "Пять морей" направят свыше 100 млрд рублей - поручение ПутинаКак цифровые платформы помогут развитию туризма в Крыму – мнениеЗачем Крыму новая концепция гостеприимства

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, нацпроект "туризм и гостеприимство", пмэф, новости крыма