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Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы
Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы
С наступлением лета изменился график работы канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра Ай-Петри. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T18:48
2024-05-31T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. С наступлением лета изменился график работы канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра Ай-Петри.В летний период последний подъем на плато будет осуществляться в 18:00. Купить билет на подъемник можно будет до этого времени. Последний спуск в Мисхор – в 19:30, продажа билетов на вершине также до 19:30.Замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский ранее сообщил, что 1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный маршрут.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте на майские праздники будут бесплатнымиЯлта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовКогда отремонтируют дорогу на Ай-Петри
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри переходит на летний режим работы

Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри с 1 июня будет работать на час дольше

18:48 31.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукКанатная дорога на горе Ай-Петри
Канатная дорога на горе Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. С наступлением лета изменился график работы канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра Ай-Петри.
"Теперь работаем дольше! С 1 июня график работы канатной дороги с 9 до 20 часов", - сказано в сообщении.
В летний период последний подъем на плато будет осуществляться в 18:00. Купить билет на подъемник можно будет до этого времени. Последний спуск в Мисхор – в 19:30, продажа билетов на вершине также до 19:30.
Замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский ранее сообщил, что 1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный маршрут.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.
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