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Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие
Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие
Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, в результате происшествия РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T12:58
2024-12-23T12:58
2024-12-23T12:58
взрыв
республика хакасия
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.Сейчас на месте трагедии работает замглавы региона Юрий Курлаев. Правительство Хакасии обещает оказать помощь родным и близким погибших и пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двойное обрушение произошло на шахте в Кузбассе – есть пострадавшиеНа инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочегоВ Партените на стройке погиб рабочий
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взрыв, республика хакасия, происшествия, новости, россия
Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие
В результате взрыва на Абаканском механическом заводе есть жертвы