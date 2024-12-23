https://crimea.ria.ru/20241223/vzryv-progremel-na-abakanskom-mekhanicheskom-zavode---est-pogibshie-1142854346.html

Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие

Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие

Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, в результате происшествия РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T12:58

2024-12-23T12:58

2024-12-23T12:58

взрыв

республика хакасия

происшествия

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.Сейчас на месте трагедии работает замглавы региона Юрий Курлаев. Правительство Хакасии обещает оказать помощь родным и близким погибших и пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двойное обрушение произошло на шахте в Кузбассе – есть пострадавшиеНа инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочегоВ Партените на стройке погиб рабочий

республика хакасия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, республика хакасия, происшествия, новости, россия