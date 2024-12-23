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Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие
Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие
Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, в результате происшествия РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T12:58
2024-12-23T12:58
взрыв
республика хакасия
происшествия
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.Сейчас на месте трагедии работает замглавы региона Юрий Курлаев. Правительство Хакасии обещает оказать помощь родным и близким погибших и пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двойное обрушение произошло на шахте в Кузбассе – есть пострадавшиеНа инженера "Крымэнерго" завели дело из-за смерти рабочегоВ Партените на стройке погиб рабочий
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РИА Новости Крым
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взрыв, республика хакасия, происшествия, новости, россия
Взрыв прогремел на Абаканском механическом заводе - есть погибшие

В результате взрыва на Абаканском механическом заводе есть жертвы

12:58 23.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Врыв прогремел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. Как сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, в результате происшествия есть пострадавшие и погибшие.
"В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося", - написал Коновалов в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте трагедии работает замглавы региона Юрий Курлаев. Правительство Хакасии обещает оказать помощь родным и близким погибших и пострадавших.
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