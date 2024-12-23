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Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке
Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке
Программы льготного кредитования в условиях высокой ключевой ставки должны быть донастроены и направлены на достижение технологического суверенитета России. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T14:16
2024-12-23T14:16
владимир путин (политик)
россия
экономика
инфляция
льготное кредитование
ключевая ставка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Программы льготного кредитования в условиях высокой ключевой ставки должны быть донастроены и направлены на достижение технологического суверенитета России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.Также, по его словам, необходимо ввести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, сроках и условиях получения поддержки."Чтобы не возникали ситуации, когда мы принимаем программы, они востребованы, вроде бы должны набирать оборот, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны - прошу таких ситуаций не допускать", - сказал президент.Он также поручил донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на достижение технологического суверенитета страны и развития экономики, подчеркнув, что все эти меры должны учитывать объективные условия сдерживания инфляции.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом, регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки: +2 процентных пункта в июле, +1 пункт в сентябре и +2 процентных пункта в октябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Центробанк принял "мягкое решение" по ключевой ставке - мнениеСемейную ипотеку нужно сохранить и расширить на "вторичку" – ПутинВ Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой
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владимир путин (политик), россия, экономика, инфляция, льготное кредитование, ключевая ставка, новости
Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке

Путин: льготное кредитование в условиях высокой ключевой ставки должно быть донастроено

14:16 23.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Программы льготного кредитования в условиях высокой ключевой ставки должны быть донастроены и направлены на достижение технологического суверенитета России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

"Надо и дальше отслеживать эффективность поддержки кредитования. Мы понимаем, насколько это важно сегодня в условиях высокой ключевой ставки вести комплексный, регулярный мониторинг целевых показателей соответствующих программ", - сказал президент.

Также, по его словам, необходимо ввести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, сроках и условиях получения поддержки.
"Чтобы не возникали ситуации, когда мы принимаем программы, они востребованы, вроде бы должны набирать оборот, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны - прошу таких ситуаций не допускать", - сказал президент.
Он также поручил донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на достижение технологического суверенитета страны и развития экономики, подчеркнув, что все эти меры должны учитывать объективные условия сдерживания инфляции.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом, регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки: +2 процентных пункта в июле, +1 пункт в сентябре и +2 процентных пункта в октябре.
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