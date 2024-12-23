https://crimea.ria.ru/20241223/putin-dal-porucheniya-po-lgotnym-kreditam-pri-vysokoy-klyuchevoy-stavke-1142856247.html

Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке

Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Путин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке

Программы льготного кредитования в условиях высокой ключевой ставки должны быть донастроены и направлены на достижение технологического суверенитета России. Об... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T14:16

2024-12-23T14:16

2024-12-23T14:16

владимир путин (политик)

россия

экономика

инфляция

льготное кредитование

ключевая ставка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Программы льготного кредитования в условиях высокой ключевой ставки должны быть донастроены и направлены на достижение технологического суверенитета России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.Также, по его словам, необходимо ввести соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и предприниматели знали о таких программах, их объемах, сроках и условиях получения поддержки."Чтобы не возникали ситуации, когда мы принимаем программы, они востребованы, вроде бы должны набирать оборот, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны - прошу таких ситуаций не допускать", - сказал президент.Он также поручил донастроить льготные кредитные программы, дополнительно нацелить их на достижение технологического суверенитета страны и развития экономики, подчеркнув, что все эти меры должны учитывать объективные условия сдерживания инфляции.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом, регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки: +2 процентных пункта в июле, +1 пункт в сентябре и +2 процентных пункта в октябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Центробанк принял "мягкое решение" по ключевой ставке - мнениеСемейную ипотеку нужно сохранить и расширить на "вторичку" – ПутинВ Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой

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владимир путин (политик), россия, экономика, инфляция, льготное кредитование, ключевая ставка, новости