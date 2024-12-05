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В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой
В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой
Для работы программы льготной семейной ипотеки в 2025 году потребовались дополнительные средства, которые уже изысканы. Проблемы с лимитами в этом году возникли РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T20:26
2024-12-05T20:26
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минфин россии
антон силуанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Для работы программы льготной семейной ипотеки в 2025 году потребовались дополнительные средства, которые уже изысканы. Проблемы с лимитами в этом году возникли из-за повышения ключевой ставки, заявил в эфире канала "Россия-1" министр финансов РФ Антон Силуанов.Ранее о лимитах на семейную ипотеку высказался президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что Минфин должен честно говорить пользователям об их существовании."Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств... увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей... Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов", - объяснил Силуанов.При этом глава Минфина подчеркнул, что проблем с функционированием программы в 2025 году не будет. Все желающие оформить льготную семейную ипотеку смогут это сделать.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году. Это произойдет при условии замедления инфляции и отсутствия дополнительных шоков для экономики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноАльтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в РоссииРекордный рост ставок по ипотеке: покупать ли квартиру сейчас
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РИА Новости Крым
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россия, минфин россии, антон силуанов, ипотека, общество, деньги, финансы, экономика, новости
В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой

В 2025 году проблем со льготной семейной ипотекой в России не будет – Силуанов

20:26 05.12.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРынок недвижимости
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Для работы программы льготной семейной ипотеки в 2025 году потребовались дополнительные средства, которые уже изысканы. Проблемы с лимитами в этом году возникли из-за повышения ключевой ставки, заявил в эфире канала "Россия-1" министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее о лимитах на семейную ипотеку высказался президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что Минфин должен честно говорить пользователям об их существовании.
"Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств... увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей... Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов", - объяснил Силуанов.
При этом глава Минфина подчеркнул, что проблем с функционированием программы в 2025 году не будет. Все желающие оформить льготную семейную ипотеку смогут это сделать.

"Деньги будут изысканы. И они уже изысканы", - заверил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году. Это произойдет при условии замедления инфляции и отсутствия дополнительных шоков для экономики.
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РоссияМинфин РоссииАнтон СилуановИпотекаОбществоДеньгиФинансыЭкономикаНовости
 
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