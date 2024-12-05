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В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой

В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекой

Для работы программы льготной семейной ипотеки в 2025 году потребовались дополнительные средства, которые уже изысканы. Проблемы с лимитами в этом году возникли РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T20:26

2024-12-05T20:26

2024-12-05T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Для работы программы льготной семейной ипотеки в 2025 году потребовались дополнительные средства, которые уже изысканы. Проблемы с лимитами в этом году возникли из-за повышения ключевой ставки, заявил в эфире канала "Россия-1" министр финансов РФ Антон Силуанов.Ранее о лимитах на семейную ипотеку высказался президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что Минфин должен честно говорить пользователям об их существовании."Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств... увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей... Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов", - объяснил Силуанов.При этом глава Минфина подчеркнул, что проблем с функционированием программы в 2025 году не будет. Все желающие оформить льготную семейную ипотеку смогут это сделать.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году. Это произойдет при условии замедления инфляции и отсутствия дополнительных шоков для экономики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноАльтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в РоссииРекордный рост ставок по ипотеке: покупать ли квартиру сейчас

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россия, минфин россии, антон силуанов, ипотека, общество, деньги, финансы, экономика, новости