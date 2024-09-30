https://crimea.ria.ru/20240930/alternativa-ipoteke-kakie-novye-programmy-mogut-poyavitsya-v-rossii-1140754108.html
Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России
Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России
Рынок недвижимости в России сейчас находится в сложном этапе трансформации: рекордно выросли ставки по ипотеке, спрос на квартиры за некредитные деньги... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T20:33
2024-09-30T20:33
2024-09-30T20:33
ипотека
радио "спутник в крыму"
андрей вершицкий
мнения
жилье
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Эксперт рассказал о возможном появлении новых программ для приобретения жилья
Эксперт рассказал о возможном появлении новых программ для приобретения жилья
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Рынок недвижимости в России сейчас находится в сложном этапе трансформации: рекордно выросли ставки по ипотеке, спрос на квартиры за некредитные деньги значительно упал. Какие новые программы для приобретения жилья, возможно, появятся в стране, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.Эксперт обращает внимание на кратный рост стоимости метра жилья, за год цены выросли от 20%. В итоге для реализации программ льготной ипотеки государство тратит большие деньги: разница между льготной ставкой и рыночной порядка 15%, ее должны доплачивать из госбюджета.По мнению эксперта, вероятно, нужны новые форматы поддержки целевых категорий граждан. Семейную ипотеку оставили, пересмотрев ее условия, IT-ипотека действует до конца года. Возможно, появятся и другие программы, некоторые из них уже сейчас обсуждаются в Госдуме."Уже прошел в первом чтении законопроект о накопительном счете, когда граждане могут накопить на приобретение жилья сумму, которая может дотироваться, поддерживаться, например, региональными властями. И уже многократно обсуждался вопрос аренды жилья с правом выкупа – так называемый лизинг", – напомнил Вершицкий.Эксперт уточняет, что, например, какое-то учреждение приобретает объект недвижимости и сдает его гражданину в лизинг. Но есть вопрос, который касается условий этого лизинга.Андрей Вершицкий не исключает возможности появления определенной комбинации программ: гражданин сможет накопить определенную сумму при открытии накопительного счета на приобретение недвижимости и потом войти в лизинг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордный рост ставок по ипотеке: покупать ли квартиру сейчасКак продать квартиру в ипотекеК чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка
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ипотека, андрей вершицкий, мнения, жилье
Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России
Эксперт рассказал о возможном появлении новых программ для приобретения жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым
. Рынок недвижимости в России сейчас находится в сложном этапе трансформации: рекордно выросли ставки по ипотеке, спрос на квартиры за некредитные деньги значительно упал. Какие новые программы для приобретения жилья, возможно, появятся в стране, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.
Эксперт обращает внимание на кратный рост стоимости метра жилья, за год цены выросли от 20%. В итоге для реализации программ льготной ипотеки государство тратит большие деньги: разница между льготной ставкой и рыночной порядка 15%, ее должны доплачивать из госбюджета.
"Если за период с 2021 по 2023 год на это была направлена сумма в размере 500 миллиардов рублей, то с 2024 по 2026 год с учетом уже выданных ссуд должно быть потрачено еще более триллиона. Это огромные расходы бюджета", – отмечает Андрей Вершицкий.
По мнению эксперта, вероятно, нужны новые форматы поддержки целевых категорий граждан. Семейную ипотеку оставили, пересмотрев ее условия, IT-ипотека действует до конца года. Возможно, появятся и другие программы, некоторые из них уже сейчас обсуждаются в Госдуме.
"Уже прошел в первом чтении законопроект о накопительном счете, когда граждане могут накопить на приобретение жилья сумму, которая может дотироваться, поддерживаться, например, региональными властями. И уже многократно обсуждался вопрос аренды жилья с правом выкупа – так называемый лизинг", – напомнил Вершицкий.
Эксперт уточняет, что, например, какое-то учреждение приобретает объект недвижимости и сдает его гражданину в лизинг. Но есть вопрос, который касается условий этого лизинга.
"По пожеланию потребителя, все должно быть дешево и доступно, чтобы приобрести этот объект, и дальше выплачивать только проценты или лизинговые платежи. По пожеланиям организаций, которые должны предоставлять эти объекты, первоначальный взнос должен доходить до 50%", – объяснил гость студии.
Андрей Вершицкий не исключает возможности появления определенной комбинации программ: гражданин сможет накопить определенную сумму при открытии накопительного счета на приобретение недвижимости и потом войти в лизинг.
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