https://crimea.ria.ru/20240930/alternativa-ipoteke-kakie-novye-programmy-mogut-poyavitsya-v-rossii-1140754108.html

Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России

Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России

Рынок недвижимости в России сейчас находится в сложном этапе трансформации: рекордно выросли ставки по ипотеке, спрос на квартиры за некредитные деньги... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T20:33

2024-09-30T20:33

2024-09-30T20:33

ипотека

радио "спутник в крыму"

андрей вершицкий

мнения

жилье

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Эксперт рассказал о возможном появлении новых программ для приобретения жилья Эксперт рассказал о возможном появлении новых программ для приобретения жилья audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Рынок недвижимости в России сейчас находится в сложном этапе трансформации: рекордно выросли ставки по ипотеке, спрос на квартиры за некредитные деньги значительно упал. Какие новые программы для приобретения жилья, возможно, появятся в стране, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.Эксперт обращает внимание на кратный рост стоимости метра жилья, за год цены выросли от 20%. В итоге для реализации программ льготной ипотеки государство тратит большие деньги: разница между льготной ставкой и рыночной порядка 15%, ее должны доплачивать из госбюджета.По мнению эксперта, вероятно, нужны новые форматы поддержки целевых категорий граждан. Семейную ипотеку оставили, пересмотрев ее условия, IT-ипотека действует до конца года. Возможно, появятся и другие программы, некоторые из них уже сейчас обсуждаются в Госдуме."Уже прошел в первом чтении законопроект о накопительном счете, когда граждане могут накопить на приобретение жилья сумму, которая может дотироваться, поддерживаться, например, региональными властями. И уже многократно обсуждался вопрос аренды жилья с правом выкупа – так называемый лизинг", – напомнил Вершицкий.Эксперт уточняет, что, например, какое-то учреждение приобретает объект недвижимости и сдает его гражданину в лизинг. Но есть вопрос, который касается условий этого лизинга.Андрей Вершицкий не исключает возможности появления определенной комбинации программ: гражданин сможет накопить определенную сумму при открытии накопительного счета на приобретение недвижимости и потом войти в лизинг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордный рост ставок по ипотеке: покупать ли квартиру сейчасКак продать квартиру в ипотекеК чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, андрей вершицкий, мнения, жилье