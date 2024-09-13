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К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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https://crimea.ria.ru/20240913/k-chemu-privedet-povyshenie-klyuchevoy-stavki-tsentrobanka-1140331384.html
К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка
К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка - РИА Новости Крым, 13.09.2024
К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка
Повышение ключевой ставки на один пункт – это очень осторожное решение Центробанка, считает доцент кафедры государственного муниципального управления института... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T19:01
2024-09-13T19:09
ключевая ставка
центробанк рф
кредит
депозит
елена вершицкая
мнения
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Повышение ключевой ставки на один пункт – это очень осторожное решение Центробанка, считает доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая. Эксперты прогнозировали рост в сентябре на два, а то и три пункта.Ключевая ставка – это инструмент макроэкономики, который в России применяют с 2013 года. Говоря простыми словами, она определяет цену денег для заемщиков. Соответственно, повышение ключевой ставки банки учитывают при формировании расценок на свои услуги."Понятное дело, что сейчас будет повышение процентной ставки в банках. Люди сейчас очень охотно несут деньги на депозитные вклады, и дальше это будет продолжаться. В то же время кредиты подорожают для населения", – утверждает экономист.При этом эксперт говорит, что кредиты все равно будут востребованы, например, на бытовую технику. Люди предполагают, что выгоднее купить в кредит сейчас, потому что через два-три месяца эти товары могут стоить дороже.Повышением ключевой ставки Центробанк пытается бороться с ростом инфляции (устойчивый рост цен на товары и услуги – ред.). При повышении ключевой ставки цена денег растет, проценты по кредитам повышаются, это приводит к снижению спроса и как следствие – к понижению цен.В таких случаях жесткая денежно-кредитная политика дает очень эффективный результат, но повышения ключевой ставки на один пункт недостаточно, считает эксперт. Вероятнее всего, прогнозирует она, в Центробанке решили идти путем поэтапного повышения."Центробанк дает жесткий сигнал на будущее, что ставка будет повышаться. Я думаю, или еще на один пункт повысят, или даже на два. Это будет понятно ближе к дате заседания Центробанка", – подытожила эксперт.Согласно плану, опубликованному на сайте регулятора, 25 сентября будет опубликовано резюме по обсуждению ключевой ставки, а 25 октября состоится следующее заседание совета директоров по этому вопросу.В июне 2024 года ключевая ставка была сохранена на уровне 16%, после чего в июле повышена сразу на два пункта – до 18%.13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры, подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиМакроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин
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ключевая ставка, центробанк рф, кредит, депозит, елена вершицкая, мнения
К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка

Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов и депозитов

19:01 13.09.2024 (обновлено: 19:09 13.09.2024)
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Повышение ключевой ставки на один пункт – это очень осторожное решение Центробанка, считает доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая. Эксперты прогнозировали рост в сентябре на два, а то и три пункта.

"То, что в этот раз повысили на один процентный пункт, можно назвать таким, осторожным шагом. Кто-то из экспертов говорил, что оставят на том же уровне, кто-то предполагал, что нужно повышать минимум на 2-2,5, а то и 3 пункта. Ну вот, Центробанк выбрал такой вот шаг – один пункт", – сказала Вершицкая.

Ключевая ставка – это инструмент макроэкономики, который в России применяют с 2013 года. Говоря простыми словами, она определяет цену денег для заемщиков. Соответственно, повышение ключевой ставки банки учитывают при формировании расценок на свои услуги.
"Понятное дело, что сейчас будет повышение процентной ставки в банках. Люди сейчас очень охотно несут деньги на депозитные вклады, и дальше это будет продолжаться. В то же время кредиты подорожают для населения", – утверждает экономист.
При этом эксперт говорит, что кредиты все равно будут востребованы, например, на бытовую технику. Люди предполагают, что выгоднее купить в кредит сейчас, потому что через два-три месяца эти товары могут стоить дороже.
Повышением ключевой ставки Центробанк пытается бороться с ростом инфляции (устойчивый рост цен на товары и услуги – ред.). При повышении ключевой ставки цена денег растет, проценты по кредитам повышаются, это приводит к снижению спроса и как следствие – к понижению цен.

"Мы видим ужесточение денежно-кредитной политики. Почему? Потому что повышение уровня инфляции – это уже не риски, а реальность. У нас было среднегодовое ожидание по инфляции от 6,5 до 7%. Но реальная инфляция, которую люди чувствуют, уже выше", – выразила мнение Елена Вершицкая.

В таких случаях жесткая денежно-кредитная политика дает очень эффективный результат, но повышения ключевой ставки на один пункт недостаточно, считает эксперт. Вероятнее всего, прогнозирует она, в Центробанке решили идти путем поэтапного повышения.
"Центробанк дает жесткий сигнал на будущее, что ставка будет повышаться. Я думаю, или еще на один пункт повысят, или даже на два. Это будет понятно ближе к дате заседания Центробанка", – подытожила эксперт.
Согласно плану, опубликованному на сайте регулятора, 25 сентября будет опубликовано резюме по обсуждению ключевой ставки, а 25 октября состоится следующее заседание совета директоров по этому вопросу.
В июне 2024 года ключевая ставка была сохранена на уровне 16%, после чего в июле повышена сразу на два пункта – до 18%.13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры, подчеркнула она.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКлючевая ставкаЦентробанк РФКредитДепозитЕлена ВершицкаяМнения
 
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