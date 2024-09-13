https://crimea.ria.ru/20240913/k-chemu-privedet-povyshenie-klyuchevoy-stavki-tsentrobanka-1140331384.html

К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка

К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка - РИА Новости Крым, 13.09.2024

К чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка

Повышение ключевой ставки на один пункт – это очень осторожное решение Центробанка, считает доцент кафедры государственного муниципального управления института... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T19:01

2024-09-13T19:01

2024-09-13T19:09

ключевая ставка

центробанк рф

кредит

депозит

елена вершицкая

мнения

эксклюзивы риа новости крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Повышение ключевой ставки на один пункт – это очень осторожное решение Центробанка, считает доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая. Эксперты прогнозировали рост в сентябре на два, а то и три пункта.Ключевая ставка – это инструмент макроэкономики, который в России применяют с 2013 года. Говоря простыми словами, она определяет цену денег для заемщиков. Соответственно, повышение ключевой ставки банки учитывают при формировании расценок на свои услуги."Понятное дело, что сейчас будет повышение процентной ставки в банках. Люди сейчас очень охотно несут деньги на депозитные вклады, и дальше это будет продолжаться. В то же время кредиты подорожают для населения", – утверждает экономист.При этом эксперт говорит, что кредиты все равно будут востребованы, например, на бытовую технику. Люди предполагают, что выгоднее купить в кредит сейчас, потому что через два-три месяца эти товары могут стоить дороже.Повышением ключевой ставки Центробанк пытается бороться с ростом инфляции (устойчивый рост цен на товары и услуги – ред.). При повышении ключевой ставки цена денег растет, проценты по кредитам повышаются, это приводит к снижению спроса и как следствие – к понижению цен.В таких случаях жесткая денежно-кредитная политика дает очень эффективный результат, но повышения ключевой ставки на один пункт недостаточно, считает эксперт. Вероятнее всего, прогнозирует она, в Центробанке решили идти путем поэтапного повышения."Центробанк дает жесткий сигнал на будущее, что ставка будет повышаться. Я думаю, или еще на один пункт повысят, или даже на два. Это будет понятно ближе к дате заседания Центробанка", – подытожила эксперт.Согласно плану, опубликованному на сайте регулятора, 25 сентября будет опубликовано резюме по обсуждению ключевой ставки, а 25 октября состоится следующее заседание совета директоров по этому вопросу.В июне 2024 года ключевая ставка была сохранена на уровне 16%, после чего в июле повышена сразу на два пункта – до 18%.13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, комментируя это решение, сказала, что в дальнейшем ключевую ставку могут повысить до 20%, поскольку регулятор ставит задачу вернуться с нынешних 6-8% инфляции до 4%. Для этого необходимы жесткие меры, подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиМакроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, центробанк рф, кредит, депозит, елена вершицкая, мнения