https://crimea.ria.ru/20240913/klyuchevuyu-stavku-mogut-povysit-do-20--nabiullina-1140328279.html

Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина

Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина

Банк России рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: оставить ее на уровне 18%, повысить на один или два процента. Об этом на пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T16:27

2024-09-13T16:27

2024-09-13T16:30

эльвира набиуллина

центробанк рф

банк россии

новости

россия

экономика

ключевая ставка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Банк России рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: оставить ее на уровне 18%, повысить на один или два процента. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка в Москве заявила его глава Эльвира Набиуллина.Глава Банка России пояснила, что этот шаг необходим для сдерживания уровня инфляции. Более того, она заявила, что для возвращения инфляции к 4% Центробанк готов принимать жесткие решения, вплоть до повышения ставки выше 20%. Набиуллина считает, что этой цели можно будет достичь в 2025 году."Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращения инфляции к 4%", – добавила Набиуллина.Ключевая ставка — это процентная ставка, по которой банки занимают деньги у Центрального банка и размещают в нем свои депозиты. В зависимости от нее банки устанавливают расценки на кредиты и вклады для своих клиентов.13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%. На такой шаг вынуждены были пойти ради сдерживания инфляции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймамЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставкуПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центробанк рф, банк россии, новости, россия, экономика, ключевая ставка