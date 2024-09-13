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Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина
Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина
Банк России рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: оставить ее на уровне 18%, повысить на один или два процента. Об этом на пресс-конференции по... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T16:27
2024-09-13T16:30
эльвира набиуллина
центробанк рф
банк россии
новости
россия
экономика
ключевая ставка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Банк России рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: оставить ее на уровне 18%, повысить на один или два процента. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка в Москве заявила его глава Эльвира Набиуллина.Глава Банка России пояснила, что этот шаг необходим для сдерживания уровня инфляции. Более того, она заявила, что для возвращения инфляции к 4% Центробанк готов принимать жесткие решения, вплоть до повышения ставки выше 20%. Набиуллина считает, что этой цели можно будет достичь в 2025 году."Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращения инфляции к 4%", – добавила Набиуллина.Ключевая ставка — это процентная ставка, по которой банки занимают деньги у Центрального банка и размещают в нем свои депозиты. В зависимости от нее банки устанавливают расценки на кредиты и вклады для своих клиентов.13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%. На такой шаг вынуждены были пойти ради сдерживания инфляции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме планируют снизить максимальную ставку по микрозаймамЭкономика в состоянии перегрева: почему в России повысили ключевую ставкуПутин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
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эльвира набиуллина, центробанк рф, банк россии, новости, россия, экономика, ключевая ставка
Ключевую ставку могут повысить до 20% – Набиуллина

Ключевую ставку могут повысить до 20% для сдерживания инфляции – Набиуллина

16:27 13.09.2024 (обновлено: 16:30 13.09.2024)
 
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Банк России рассматривал три варианта решения по ключевой ставке: оставить ее на уровне 18%, повысить на один или два процента. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка в Москве заявила его глава Эльвира Набиуллина.

"На заседании мы рассматривали три варианта: сохранение ставки, повышение до 19% и повышение ставки до 20%. Но предметно рассматривали шаг повышения – до 19%, до 20% – после выхода статистики по инфляции в июле и в августе", – сказала она.

Глава Банка России пояснила, что этот шаг необходим для сдерживания уровня инфляции. Более того, она заявила, что для возвращения инфляции к 4% Центробанк готов принимать жесткие решения, вплоть до повышения ставки выше 20%. Набиуллина считает, что этой цели можно будет достичь в 2025 году.
"Мы уточним траекторию ключевой ставки, когда будем обновлять прогноз в октябре. Мы дадим обновленный прогноз траектории ключевой ставки, которая необходима в базовом сценарии для возвращения инфляции к 4%", – добавила Набиуллина.
Ключевая ставка — это процентная ставка, по которой банки занимают деньги у Центрального банка и размещают в нем свои депозиты. В зависимости от нее банки устанавливают расценки на кредиты и вклады для своих клиентов.
13 сентября Центробанк вновь повысил ключевую ставку – до максимальной с апреля 2022 года отметки в 19%. На такой шаг вынуждены были пойти ради сдерживания инфляции.
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Эльвира НабиуллинаЦентробанк РФБанк РоссииНовостиРоссияЭкономикаКлючевая ставка
 
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