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Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает
Россияне смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T15:55
2024-02-26T16:25
владимир путин (политик)
закон и право
россия
деньги
кредит
микрофинансовые организации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Россияне смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Согласно тексту документа, для применения данного механизма гражданину необходимо будет заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг либо в МФЦ. Заявление будет передано в бюро кредитных историй.Запрет может распространяться на виды финансовых организаций кредиторов – банк либо микрофинансовая организация (МФО). А также по способу обращения за получением займа – лично в офисе и дистанционно, либо только дистанционно.При необходимости гражданин сможет снять установленный самозапрет, также обратившись в МФЦ либо направив заявление через портал Госуслуг.При этом под самозапрет не подпадают кредиты, которые обеспечены транспортным средством и ипотекой, а также договоры кредита на образование, предоставленные в рамках господдержки.Отмечается, что принятие данного закона направлено на борьбу с мошенниками, которые оформляют кредиты на граждан без их ведома, либо принуждают граждан оформлять займы.Как пояснили в Банке России, после вступления закона в силу кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие данных о самозапрете в кредитной истории заемщика.Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.Как сообщала куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мошеловка.рф" Алла Храпунова, большинству людей, ставших жертвами мошенников, крайне сложно вернуть взятые кредиты.По данным МВД Крыма, в прошлом году жители региона лишились более 665 миллионов рублей, правоохранительные органы приняли 3475 заявлений по фактам мошенничества. Это значит, что в среднем каждый день около 10 крымчан отправляли злоумышленникам почти два миллиона рублей. Всего в России мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей.Ранее в МВД России рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Они стали представляться сотрудниками банка и просить установить "новое банковское приложение", так как старое якобы устарело или лишилось поддержки. После этого установленное приложение крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойГолосовые сообщения – зло: как их используют мошенники
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), закон и право, россия, деньги, кредит, микрофинансовые организации, новости
Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов в России

15:55 26.02.2024 (обновлено: 16:25 26.02.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах. Архивное фото
Объявления о кредитах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Россияне смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Согласно тексту документа, для применения данного механизма гражданину необходимо будет заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг либо в МФЦ. Заявление будет передано в бюро кредитных историй.
Запрет может распространяться на виды финансовых организаций кредиторов – банк либо микрофинансовая организация (МФО). А также по способу обращения за получением займа – лично в офисе и дистанционно, либо только дистанционно.
При необходимости гражданин сможет снять установленный самозапрет, также обратившись в МФЦ либо направив заявление через портал Госуслуг.
При этом под самозапрет не подпадают кредиты, которые обеспечены транспортным средством и ипотекой, а также договоры кредита на образование, предоставленные в рамках господдержки.
Отмечается, что принятие данного закона направлено на борьбу с мошенниками, которые оформляют кредиты на граждан без их ведома, либо принуждают граждан оформлять займы.
Как пояснили в Банке России, после вступления закона в силу кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие данных о самозапрете в кредитной истории заемщика.
"Если запрет установлен, кредитор должен отказать в выдаче кредита, – уточнили в Банке России. – Если, несмотря на установленный запрет, кредитор заключит договор, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту".
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Как сообщала куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мошеловка.рф" Алла Храпунова, большинству людей, ставших жертвами мошенников, крайне сложно вернуть взятые кредиты.
По данным МВД Крыма, в прошлом году жители региона лишились более 665 миллионов рублей, правоохранительные органы приняли 3475 заявлений по фактам мошенничества. Это значит, что в среднем каждый день около 10 крымчан отправляли злоумышленникам почти два миллиона рублей. Всего в России мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей.
Ранее в МВД России рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Они стали представляться сотрудниками банка и просить установить "новое банковское приложение", так как старое якобы устарело или лишилось поддержки. После этого установленное приложение крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.
В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".
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Владимир Путин (политик)Закон и правоРоссияДеньгиКредитМикрофинансовые организацииНовости
 
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