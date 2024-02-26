https://crimea.ria.ru/20240226/putin-podpisal-zakon-o-samozaprete-kreditov--kak-rabotaet-1135221898.html

Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает

Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Путин подписал закон о самозапрете кредитов – как работает

Россияне смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T15:55

2024-02-26T15:55

2024-02-26T16:25

владимир путин (политик)

закон и право

россия

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кредит

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Россияне смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.Согласно тексту документа, для применения данного механизма гражданину необходимо будет заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг либо в МФЦ. Заявление будет передано в бюро кредитных историй.Запрет может распространяться на виды финансовых организаций кредиторов – банк либо микрофинансовая организация (МФО). А также по способу обращения за получением займа – лично в офисе и дистанционно, либо только дистанционно.При необходимости гражданин сможет снять установленный самозапрет, также обратившись в МФЦ либо направив заявление через портал Госуслуг.При этом под самозапрет не подпадают кредиты, которые обеспечены транспортным средством и ипотекой, а также договоры кредита на образование, предоставленные в рамках господдержки.Отмечается, что принятие данного закона направлено на борьбу с мошенниками, которые оформляют кредиты на граждан без их ведома, либо принуждают граждан оформлять займы.Как пояснили в Банке России, после вступления закона в силу кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие данных о самозапрете в кредитной истории заемщика.Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.Как сообщала куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мошеловка.рф" Алла Храпунова, большинству людей, ставших жертвами мошенников, крайне сложно вернуть взятые кредиты.По данным МВД Крыма, в прошлом году жители региона лишились более 665 миллионов рублей, правоохранительные органы приняли 3475 заявлений по фактам мошенничества. Это значит, что в среднем каждый день около 10 крымчан отправляли злоумышленникам почти два миллиона рублей. Всего в России мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей.Ранее в МВД России рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Они стали представляться сотрудниками банка и просить установить "новое банковское приложение", так как старое якобы устарело или лишилось поддержки. После этого установленное приложение крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойГолосовые сообщения – зло: как их используют мошенники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, россия, деньги, кредит, микрофинансовые организации, новости