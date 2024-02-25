Рейтинг@Mail.ru
Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240225/zachem-nuzhen-period-okhlazhdeniya-pri-poluchenii-kredita--mnenie-1135069166.html
Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение
Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение - РИА Новости Крым, 25.02.2024
Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение
Большинству людей, ставших жертвами мошенников, крайне сложно вернуть взятые кредиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора фонда "За... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T07:48
2024-02-25T07:48
мошенничество
радио "спутник в крыму"
алла храпунова
кредит
общество
новости
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130454101_149:223:3341:2019_1920x0_80_0_0_8f74714bfd613c1fe4bcc38effb20290.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Большинству людей, ставших жертвами мошенников, крайне сложно вернуть взятые кредиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора фонда "За права заемщиков", куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мошеловка.рф" Алла Храпунова.Гостья студии пояснила, что такие кредиты становятся проблемными, так как попавшие под воздействие мошенников люди "сначала обнуляют все мыслимые и немыслимые счета".Однако данная инициатива только озвучена и экспертному сообществу еще только предстоит проработать суммы кредитов и сроки "заморозки". По словам эксперта, в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", где присутствовали представителя всех крупных финансовых организаций страны, данная инициатива обсуждалась как безусловно положительная.После того, как период охлаждения будет утвержден, люди получат возможность спокойно обдумать ситуацию. То есть даже после одобрения кредита средства не поступят на счет получателя и у людей будет около суток, чтобы изменить решение.По данным МВД Крыма, в прошлом году жители региона лишились более 665 миллионов рублей, правоохранительные органы приняли 3475 заявлений по фактам мошенничества. Это значит, что в среднем каждый день около 10 крымчан отправляли злоумышленникам почти два миллиона рублей. Всего в России мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей.Ранее МВД России рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Они стали представляться сотрудниками банка и просить установить "новое банковское приложение", так как старое якобы устарело или лишилось поддержки. После этого установленное приложение крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойГолосовые сообщения – зло: как их используют мошенники
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130454101_419:125:2858:1955_1920x0_80_0_0_0f6db329f6802ed1e1b1e8957d9ebf88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, алла храпунова, кредит, общество, новости, мнения
Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение

Большинство жертв мошенников испытывают сложности с возвратом кредитов

07:48 25.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Большинству людей, ставших жертвами мошенников, крайне сложно вернуть взятые кредиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора фонда "За права заемщиков", куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мошеловка.рф" Алла Храпунова.
Гостья студии пояснила, что такие кредиты становятся проблемными, так как попавшие под воздействие мошенников люди "сначала обнуляют все мыслимые и немыслимые счета".
"Когда кредит берется под воздействием социальной инженерии, он точно будет сложным для возврата. И мы уверены, что едва ли люди смогут отдать их легко и быстро, – сказала Храпунова. – Именно поэтому было предложено установить так называемый период охлаждения для займов более одного миллиона рублей".
Однако данная инициатива только озвучена и экспертному сообществу еще только предстоит проработать суммы кредитов и сроки "заморозки". По словам эксперта, в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", где присутствовали представителя всех крупных финансовых организаций страны, данная инициатива обсуждалась как безусловно положительная.

"Государство поставило задачу противодействовать кредитному мошенничеству. Значит надо разрабатывать механизмы борьбы с мошенниками. Крупнейшие организации уже на данном этапе внедряют определенные меры противодействия. Это и работа сотрудников в офисах с "подозрительными" заемщиками, и звонки родственникам с целью уточнить, действительно ли человек собрался брать кредит", – перечислила Храпунова.

После того, как период охлаждения будет утвержден, люди получат возможность спокойно обдумать ситуацию. То есть даже после одобрения кредита средства не поступят на счет получателя и у людей будет около суток, чтобы изменить решение.
По данным МВД Крыма, в прошлом году жители региона лишились более 665 миллионов рублей, правоохранительные органы приняли 3475 заявлений по фактам мошенничества. Это значит, что в среднем каждый день около 10 крымчан отправляли злоумышленникам почти два миллиона рублей. Всего в России мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей.
Ранее МВД России рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Они стали представляться сотрудниками банка и просить установить "новое банковское приложение", так как старое якобы устарело или лишилось поддержки. После этого установленное приложение крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.
В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей Крыма
Новые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвой
Голосовые сообщения – зло: как их используют мошенники
 
Радио "Спутник в Крыму"МошенничествоАлла ХрапуноваКредитОбществоНовостиМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Удары по инфраструктуре Украины: где прогремели взрывы
09:17"Сила моя со мной": Успенская исполнила песню на стихи Марии Захаровой
08:48Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
08:25Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в Китае у границы с Киргизией
07:48Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение
07:316 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
07:01У санкций Запада против России 1000-летняя история и доказанная польза
00:01Облачно и ветрено: погода в воскресенье 25 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
23:31Крымский мост открыт
23:18Движение по Крымскому мосту перекрыто
22:38ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью
22:05Главное за день: 24 февраля
21:54Экс-премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев и встретился с Зеленским
21:21G7 оставят активы РФ замороженными до возмещения "ущерба" Киеву
20:55ПВО уничтожила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
20:35Завершены более 240 уголовных дел против 400 военных ВСУ
20:08В поселке Комсомольское под Симферополем построят новый мост через Салгир
19:37Чем грозят Украине уголовные дела о воровстве оружия США – эксперт
19:10В Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию
Лента новостейМолния