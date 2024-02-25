https://crimea.ria.ru/20240225/zachem-nuzhen-period-okhlazhdeniya-pri-poluchenii-kredita--mnenie-1135069166.html

Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение

Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Зачем нужен период охлаждения при получении кредита – мнение

Большинству людей, ставших жертвами мошенников, крайне сложно вернуть взятые кредиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора фонда "За... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T07:48

2024-02-25T07:48

2024-02-25T07:48

мошенничество

радио "спутник в крыму"

алла храпунова

кредит

общество

новости

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Большинству людей, ставших жертвами мошенников, крайне сложно вернуть взятые кредиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора фонда "За права заемщиков", куратор проекта по борьбе с мошенниками "Мошеловка.рф" Алла Храпунова.Гостья студии пояснила, что такие кредиты становятся проблемными, так как попавшие под воздействие мошенников люди "сначала обнуляют все мыслимые и немыслимые счета".Однако данная инициатива только озвучена и экспертному сообществу еще только предстоит проработать суммы кредитов и сроки "заморозки". По словам эксперта, в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", где присутствовали представителя всех крупных финансовых организаций страны, данная инициатива обсуждалась как безусловно положительная.После того, как период охлаждения будет утвержден, люди получат возможность спокойно обдумать ситуацию. То есть даже после одобрения кредита средства не поступят на счет получателя и у людей будет около суток, чтобы изменить решение.По данным МВД Крыма, в прошлом году жители региона лишились более 665 миллионов рублей, правоохранительные органы приняли 3475 заявлений по фактам мошенничества. Это значит, что в среднем каждый день около 10 крымчан отправляли злоумышленникам почти два миллиона рублей. Всего в России мошенники похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей.Ранее МВД России рассказали о новой схеме телефонных мошенников. Они стали представляться сотрудниками банка и просить установить "новое банковское приложение", так как старое якобы устарело или лишилось поддержки. После этого установленное приложение крадет пароли и реквизиты карт, со счетов которых деньги попадают на счета обманщиков.В конце прошлого года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказывала в эфире радио "Спутник в Крыму" об одной из новых схем мошенничества через сообщение от якобы знакомого человека со ссылкой для голосования за его ребенка в конкурсе. При переходе по ней можно утратить доступ к своей учетной записи на одном из официальных сайтов, в том числе на "Госуслугах".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема и миллионный ущерб: как мошенники обманывают жителей КрымаНовые схемы телефонных мошенников в Крыму: как не стать жертвойГолосовые сообщения – зло: как их используют мошенники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, алла храпунова, кредит, общество, новости, мнения