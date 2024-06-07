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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T13:55
2024-06-07T13:55
2024-06-07T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.Уточняется, что текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Как пояснили специалисты Центробанка, в апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в перерасчете на год. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года.В ходе прошлого заседания 26 апреля, как и на предыдущем 26 марта, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.Повышение ключевой ставки до 16% было одобрено 15 декабря 2023 года.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Банк России старается держать баланс между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией. Ранее Путин указал правительству и Банку России, что необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Он также отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование. Читайте также на РИА Новости Крым:Макроэкономические показатели 2024 года превысили прогнозы - ПутинЗачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – Набиуллина
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россия, новости, центробанк рф, финансы, ключевая ставка
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% четвертый раз подряд
13:55 07.06.2024 (обновлено: 13:57 07.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Уточняется, что текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.
"Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, – сказано в сообщении на сайте регулятора. – При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле".
Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Как пояснили специалисты Центробанка, в апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в перерасчете на год. Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле возрос до 8,3% в пересчете на год после 7,1% в среднем за I квартал 2024 года.
В ходе прошлого заседания 26 апреля
, как и на предыдущем 26 марта, Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку
на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.
Повышение ключевой ставки до 16% было одобрено
15 декабря 2023 года.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил
, что Банк России старается держать баланс между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией. Ранее Путин указал
правительству и Банку России, что необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Он также отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование.
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