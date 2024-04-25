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Банк России балансирует между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией
Банк России балансирует между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Банк России балансирует между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией
Банк России старается держать баланс между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T16:38
2024-04-25T16:38
2024-04-25T16:38
банк россии
владимир путин (политик)
российский союз промышленников и предпринимателей (рспп)
экономика
россия
инфляция
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Банк России старается держать баланс между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент РФ Владимир Путин.При этом он отметил, что угроза инфляции, по мнению руководства Центрального банка, все еще сохраняется."Мы видим тенденции, тенденции положительные - в эту сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора", - сказал глава государства, комментируя существующий уровень ставки рефинансирования.Подводя итог, президент выразил мнение, что Банку России "удается балансировать между поддержкой кредитования экономики и борьбой с ростом цен".22 марта совет директоров Банка России принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16 процентов годовых.По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, повышение ключевой ставки в России дает свои результаты – пик инфляции остался позади. При этом во втором полугодии 2023 года россияне заработали порядка 1 триллиона рублей на процентных ставках по банковским вкладам благодаря повышению ключевой ставки.В ходе выступления в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора Набиуллина отметила, что Банк России начнет снижать ключевую ставку после того, как замедление инфляции наберет нужную скорость.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: донастройка налоговой системы улучшит инвестиционный климатПутин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в РоссииЦентробанк сообщил о решении по ключевой ставке
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банк россии, владимир путин (политик), российский союз промышленников и предпринимателей (рспп), экономика, россия, инфляция, новости
Банк России балансирует между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией
ЦБ балансирует между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Банк России старается держать баланс между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы постоянно в контакте с председателем Центрального банка. Объемы кредитования растут, и темпы хорошие", – сказал Путин.
При этом он отметил, что угроза инфляции, по мнению руководства Центрального банка, все еще сохраняется.
"Мы видим тенденции, тенденции положительные - в эту сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора", - сказал глава государства, комментируя существующий уровень ставки рефинансирования.
Подводя итог, президент выразил мнение, что Банку России "удается балансировать между поддержкой кредитования экономики и борьбой с ростом цен".
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, повышение ключевой ставки в России дает свои результаты – пик инфляции остался позади
. При этом во втором полугодии 2023 года россияне заработали порядка 1 триллиона рублей на процентных ставках
по банковским вкладам благодаря повышению ключевой ставки.
В ходе выступления в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора Набиуллина отметила
, что Банк России начнет снижать ключевую ставку после того, как замедление инфляции наберет нужную скорость.
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