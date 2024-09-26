https://crimea.ria.ru/20240926/rekordnyy-rost-stavok-po-ipoteke-pokupat-li-kvartiru-seychas-1140623481.html

Рекордный рост ставок по ипотеке: покупать ли квартиру сейчас

Рекордный рост ставок по ипотеке: покупать ли квартиру сейчас - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Рекордный рост ставок по ипотеке: покупать ли квартиру сейчас

Аналитики недвижимости отмечают в России рекордный рост ставки по рыночной ипотеке за последние шесть лет, она превысила 21% годовых. Возможно ли приобрести... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T06:01

2024-09-26T06:01

2024-09-26T06:01

ипотека

эксклюзивы риа новости крым

надежда буйлова

недвижимость

недвижимость в крыму

совет эксперта

мнения

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139427832_60:0:1568:848_1920x0_80_0_0_6cdb2ef01b55c0dd5a5f7a88bd084d1c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Аналитики недвижимости отмечают в России рекордный рост ставки по рыночной ипотеке за последние шесть лет, она превысила 21% годовых. Возможно ли приобрести квартиру по ипотечному кредиту по более низкой ставке в том числе в Крыму, на каких условиях, и каков дальнейший прогноз по ипотечным ставкам, РИА Новости Крым рассказала эксперт по недвижимости Надежда Буйлова.Надежда Буйлова обращает внимание, что на рынке недвижимости чаще всего складывается так: сегодня выгоднее покупать, чем завтра."На первичном рынке ставки по ипотеке могут субсидировать застройщики за счет своих собственных средств. По семейной ипотеке с дополнительным субсидированием от застройщика ставки могут колебаться от 3,5%. Только при субсидировании застройщиком, без льготной ипотеки, ставка может быть 8-16%", - говорит эксперт по недвижимости.Однако есть несколько нюансов. Субсидируя ставки, застройщик повышает стоимость самого объекта недвижимости. Например, объект стоит 10 миллионов рублей, по ипотеке его можно приобрести по стоимости в 15 миллионов, при этом ставка будет 13-15%, а не от 21%. Покупатель сам решает, что ему выгоднее: дешевле объект недвижимости или ниже ставка по ипотеке.Наряду с повышением ипотечных ставок, банки увеличили и размер первоначального взноса. Надежда Буйлова поясняет, что часть банков оставила в качестве первоначального взноса прежние 20 процентов от стоимости недвижимости, другие же подняли до 50 процентов, в среднем размер составляет 30 процентов.По словам эксперта, самая распространенная сейчас схема – это ипотека с меньшей ставкой на три года, в таком случае банки предлагают ставки по ипотеке 18-19%.В целом на полуострове действуют те же условия по ипотеке, что и в большинстве других регионов России. Единственное, не все крымские застройщики могу себе позволить субсидирование ставок по ипотеке.На фоне роста ипотечных ставок на рынке недвижимости, по словам эксперта, отмечается значительное падение покупательского спроса."Раньше доля ипотечных сделок при покупке квартир составляла 80-90 процентов, особенно на первичном рынке. Сейчас отмечается существенное падение", - говорит Надежда Буйлова.Повлияла эта ситуация и на стоимость квартир.Но как только, по прогнозам аналитиков, с 2025 года ключевая ставка начнет снижаться, цены на недвижимость снова начнут расти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продать квартиру в ипотекеРост ключевой ставки - что говорят в Счетной палате КрымаК чему приведет повышение ключевой ставки Центробанка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, надежда буйлова, недвижимость, недвижимость в крыму, совет эксперта, мнения, новости крыма