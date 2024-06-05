https://crimea.ria.ru/20240605/kak-prodat-kvartiru-v-ipoteke-1137849113.html

Как продать квартиру в ипотеке

Как продать квартиру в ипотеке - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Как продать квартиру в ипотеке

В Крыму, как и в целом по стране, выросло число продаж ипотечных квартир, в новостройках это уже порядка 90%. С чем это связано и как продать квартиру, которая... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T07:03

2024-06-05T07:03

2024-06-05T07:03

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надежда буйлова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму, как и в целом по стране, выросло число продаж ипотечных квартир, в новостройках это уже порядка 90%. С чем это связано и как продать квартиру, которая находится в ипотеке, РИА Новости Крым рассказала эксперт по недвижимости Надежда Буйлова.В связи с этим, по словам Надежды Буйловой, сейчас очень много покупок по ипотеке и много продаж ипотечных квартир.Нюансы продажи ипотечных квартир"Можно продать квартиру в ипотеке в другую ипотеку. Человек, который хочет купить квартиру в ипотеку, приходит в банк вместе продавцом ипотечной квартиры. Банки сотрудничают между собой. Происходит взаимозачет через договор купли-продажи", – объясняет эксперт по недвижимости.Надежда Буйлова обращает внимание, что в любом случае ипотечная квартира продается только с согласия банка. Документы попадают в Росреестр (в Крыму – Госкомрегистр). После досрочного закрытия ипотеки эти организации снимают по заявлению банка, заявлению клиента обременение с квартиры. И квартира выводится на сделку."Покупать ипотечные квартиры можно. Не стоит этого бояться. Это обычная сделка", – говорит специалист.При этом важно, чтобы были соблюдены некоторые моменты. Например, если в квартире прописан несовершеннолетний ребенок, или ему принадлежит доля в квартире, то продать такую квартиру можно только с одобрения органов опеки.При покупке новой недвижимости для улучшения жилищных условий материнский капитал переводится в данную жилплощадь. И только после этого можно продать ипотечную квартиру, в которую изначально вкладывался маткапитал."Ребенок не может остаться на улице. Его нужно перепрописать в другую жилплощадь, которая не ущемляет его права", – обращает внимание эксперт.По словам Надежды Буйловой, перепродажей ипотечных квартир занимаются также инвесторы.Также эксперт по недвижимости пояснила, что новый законопроект, который был принят депутатами Госдумы в конце мая, касается людей, у которых не получилось по каким-либо обстоятельствам выплачивать ипотеку. Ранее эти квартиры нельзя было продавать самим – их реализовывал банк. Сейчас же у человека появилась возможность продать недвижимость по рыночной цене за определенное количество времени. Однако к законопроекту есть вопросы, в частности, касаемо страховых компаний. Пока банки ждут первых сделок по новому закону.Когда покупать квартиру"Сезон продаж в Крыму начинается в середине августа и заканчивается в декабре, когда много интересных скидок, предложений, акций от застройщиков. Весна и лето традиционно не сезон продаж. В этом же году эта тенденция поломана", – говорит Надежда Буйлова.Связано с это с окончанием действия программ льготной ипотеки.Первичный рынок тянет за собой вторничный. Однако, по словам специалиста, на вторичном рынке нет такого роста цен, как на первичном, за счет ставок по ипотекам. На вторичном рынке мы имеем ставку под 20%. Какая ситуация с ценами на недвижимость будет в июле, эксперты разделяются во мнениях.В апреле президент РФ Владимир Путин дал поручение продлить срок действия программы с сохранением ставки не выше 6% до 2030 года. Действие программы будет распространяться на регионы с низким уровнем жилищного строительства и малые города.В середине мая замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми в июле могут повысить до 12%.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям продлили выплаты на погашение ипотекиМногодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – ГосдумаСемейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснется

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, мнения, жилье, недвижимость, совет эксперта, надежда буйлова