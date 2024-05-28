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Заемщикам в России разрешили продавать квартиры в ипотеке без торгов
Заемщикам в России разрешили продавать квартиры в ипотеке без торгов - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Заемщикам в России разрешили продавать квартиры в ипотеке без торгов
Заемщикам в России разрешили самостоятельно продавать квартиры, которые находятся в ипотеке, по максимально выгодной цене. Соответствующий законопроект приняли... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T17:35
2024-05-28T17:35
2024-05-28T17:35
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ирина яровая
общество
ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Заемщикам в России разрешили самостоятельно продавать квартиры, которые находятся в ипотеке, по максимально выгодной цене. Соответствующий законопроект приняли депутаты Государственной думы в третьем чтении во вторник. Информация размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на автора закона – заместителя председателя ГД Ирину Яровую.По ее словам, это позволит заемщикам самостоятельно искать покупателя и реализовать жилье по рыночной цене.По словам автора законопроекта, ранее россияне вынуждены были дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества). Кроме того, в некоторых случаях взимался еще и исполнительный сбор в размере 7% от стоимости имущества. Плюс оплачивалась работа оценщика."Предлагаемый подход серьезно усилит гарантии именно для потребителя как стороны договора, в котором каждая сторона имеет сбалансированные права", - заключила Ирина Яровая.Также во вторник Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который продлевает выплаты по ипотеке многодетным семьям.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснетсяВ Госдуме поддержали продление семейной ипотекиВ Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы
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РИА Новости Крым
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россия, государственная дума рф, ирина яровая, общество, ипотека, закон и право, новости
Заемщикам в России разрешили продавать квартиры в ипотеке без торгов
Госдума разрешила заемщикам самостоятельно продавать ипотечные квартиры – закон
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Заемщикам в России разрешили самостоятельно продавать квартиры, которые находятся в ипотеке, по максимально выгодной цене. Соответствующий законопроект приняли депутаты Государственной думы в третьем чтении во вторник. Информация размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на автора закона – заместителя председателя ГД Ирину Яровую.
"Банк дает разрешение гражданину самостоятельно реализовать имущество в течение четырех месяцев. При этом устанавливается минимальная продажная цена, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином", - объясняет Ирина Яровая.
По ее словам, это позволит заемщикам самостоятельно искать покупателя и реализовать жилье по рыночной цене.
"Сегодня гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. На практике это имущество продается по низкой, нерыночной цене", - уточнила Ирина Яровая.
По словам автора законопроекта, ранее россияне вынуждены были дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества). Кроме того, в некоторых случаях взимался еще и исполнительный сбор в размере 7% от стоимости имущества. Плюс оплачивалась работа оценщика.
"Предлагаемый подход серьезно усилит гарантии именно для потребителя как стороны договора, в котором каждая сторона имеет сбалансированные права", - заключила Ирина Яровая.
Также во вторник Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который продлевает выплаты по ипотеке
многодетным семьям.
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