https://crimea.ria.ru/20240528/zaemschikam-v-rossii-razreshili-prodavat-kvartiry-v-ipoteke-bez-torgov-1137665069.html

Заемщикам в России разрешили продавать квартиры в ипотеке без торгов

Заемщикам в России разрешили продавать квартиры в ипотеке без торгов - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Заемщикам в России разрешили продавать квартиры в ипотеке без торгов

Заемщикам в России разрешили самостоятельно продавать квартиры, которые находятся в ипотеке, по максимально выгодной цене. Соответствующий законопроект приняли... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T17:35

2024-05-28T17:35

2024-05-28T17:35

россия

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ирина яровая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Заемщикам в России разрешили самостоятельно продавать квартиры, которые находятся в ипотеке, по максимально выгодной цене. Соответствующий законопроект приняли депутаты Государственной думы в третьем чтении во вторник. Информация размещена на сайте законодательного органа со ссылкой на автора закона – заместителя председателя ГД Ирину Яровую.По ее словам, это позволит заемщикам самостоятельно искать покупателя и реализовать жилье по рыночной цене.По словам автора законопроекта, ранее россияне вынуждены были дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества). Кроме того, в некоторых случаях взимался еще и исполнительный сбор в размере 7% от стоимости имущества. Плюс оплачивалась работа оценщика."Предлагаемый подход серьезно усилит гарантии именно для потребителя как стороны договора, в котором каждая сторона имеет сбалансированные права", - заключила Ирина Яровая.Также во вторник Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который продлевает выплаты по ипотеке многодетным семьям.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейную ипотеку могут распространить на вторичное жилье – кого коснетсяВ Госдуме поддержали продление семейной ипотекиВ Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, ирина яровая, общество, ипотека, закон и право, новости