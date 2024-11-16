https://crimea.ria.ru/20241116/dvoynoe-obrushenie-proizoshlo-na-shakhte-v-kuzbasse--est-postradavshie-1141897500.html
Двойное обрушение произошло на шахте в Кузбассе – есть пострадавшие
Двойное обрушение произошло на шахте в Кузбассе – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Двойное обрушение произошло на шахте в Кузбассе – есть пострадавшие
В шахте "Таштагольская" на юге Кузбасса, в субботу утром обрушилась кровля. Под завалом оказался рабочий, еще один горняк пострадал, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T10:26
2024-11-16T10:26
2024-11-16T10:29
кемеровская область
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В шахте "Таштагольская" на юге Кузбасса, в субботу утром обрушилась кровля. Под завалом оказался рабочий, еще один горняк пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России."Под завалом оказался рабочий. Еще один пострадал, эвакуированы 183 шахтера", - говорится в сообщении.Во время поисковых работ в шахте произошел повторный горный удар из-за которого спасателям пришлось на время приостановить поиски.Разбор завалов возобновили спустя час.На месте работает 25 спасателей и пять единиц спецтехники.Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Таштагола, по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская" организована проверка.Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:21 шахтер погиб при оползне на шахте в ТанзанииСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасатели46 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняков
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Двойное обрушение произошло на шахте в Кузбассе – есть пострадавшие
В Кузбассе один шахтер пострадал и один под завалами из-за обрушения кровли в шахте
10:26 16.11.2024 (обновлено: 10:29 16.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В шахте "Таштагольская" на юге Кузбасса, в субботу утром обрушилась кровля. Под завалом оказался рабочий, еще один горняк пострадал, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Под завалом оказался рабочий. Еще один пострадал, эвакуированы 183 шахтера", - говорится в сообщении.
Во время поисковых работ в шахте произошел повторный горный удар из-за которого спасателям пришлось на время приостановить поиски.
Разбор завалов возобновили спустя час.
На месте работает 25 спасателей и пять единиц спецтехники.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Таштагола, по факту обрушения горных пород на шахте "Таштагольская" организована проверка.
"После произошедшего в горном отводе шахты "Таштагольская" зарегистрированного геодинамического явления (толчок) с энергетическим классом 5,4, произошло обрушение горной массы с кровли горной выработки. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Таштагола Андрей Брайко", - сообщили в прокуратуре, пишет РИА Новости.
Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что в шахте "Рыдултов" на юге Польши из-за сейсмоактивности шахтеры оказались заблокированы в забое.
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