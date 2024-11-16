https://crimea.ria.ru/20241116/sokrovischa-respubliki-v-krymu-snyali-film-o-mangupe-1141888713.html

"Сокровища республики": в Крыму сняли фильм о Мангупе

"Сокровища республики": в Крыму сняли фильм о Мангупе - РИА Новости Крым, 16.11.2024

"Сокровища республики": в Крыму сняли фильм о Мангупе

Новый документальный фильм из цикла "Сокровища республики" снят в Крыму. На этот раз его посвятили пещерному городу Мангуп в Бахчисарайском районе, где в этом... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T07:17

2024-11-16T07:17

2024-11-16T07:03

новости

мангуп

крым

история

культура

александр герцен

валентин козубский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Новый документальный фильм из цикла "Сокровища республики" снят в Крыму. На этот раз его посвятили пещерному городу Мангуп в Бахчисарайском районе, где в этом году продолжились раскопки. О чем расскажет фильм, какие тайны приоткрыл пещерный город археологам, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым.На этот раз создатели документальных фильмов об истории Крыма обратились к пещерному городу Мангуп. Валентин Козубский поделился, что при посещении этого места он всегда задумывался, как выглядели его жители."В основу документального фильма легли научные факты. Крымские археологи много лет ведут раскопки пещерного города Мангуп на плато горы Баба-Даг. Открытия ученых, сделанные на объекте, позволили, например, доказать культурное и историческое родство Византии и России", - пояснил продюсер и соавтор сценария фильма.На Мангупе Валентин Козубский познакомился с заведующим кафедрой археологии и всеобщей истории Института "Таврическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Александром Герценым, который более 50 лет возглавляет археологические исследования на этом плато.Кроме того, велись археологические работы на территории южного монастыря, который также показан в документальной киноленте. Он украшен уникальными фресками. Раскопки в южном монастыре подтвердили, что он относится к XV веку - расцвету княжества Феодоро.Кроме того, продолжались исследования могильника под Мангупом и кургана.Валентин Козубский уточнил, что создатели цикла "Сокровища республики" периодически возвращаются к уже снятым ранее темам. Так снова возник интерес к обществу крымчаков. Есть у них планы продолжить тему Мангупа, но уже про народы (готов, аланов), которые находились там, когда туда пришли византийцы.Фильмы из цикла "Сокровища республики" демонстрируют в школах на уроках краеведения, доступны они на электронных платформах Rutube, YouTube.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильмСергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в КрымуПрезентация фильма "Сокровища Республики. Трасса Таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мангуп, крым, история, культура, александр герцен, валентин козубский