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"Сокровища республики": в Крыму сняли фильм о Мангупе
"Сокровища республики": в Крыму сняли фильм о Мангупе - РИА Новости Крым, 16.11.2024
"Сокровища республики": в Крыму сняли фильм о Мангупе
Новый документальный фильм из цикла "Сокровища республики" снят в Крыму. На этот раз его посвятили пещерному городу Мангуп в Бахчисарайском районе, где в этом... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T07:17
2024-11-16T07:17
2024-11-16T07:03
новости
мангуп
крым
история
культура
александр герцен
валентин козубский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Новый документальный фильм из цикла "Сокровища республики" снят в Крыму. На этот раз его посвятили пещерному городу Мангуп в Бахчисарайском районе, где в этом году продолжились раскопки. О чем расскажет фильм, какие тайны приоткрыл пещерный город археологам, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым.На этот раз создатели документальных фильмов об истории Крыма обратились к пещерному городу Мангуп. Валентин Козубский поделился, что при посещении этого места он всегда задумывался, как выглядели его жители."В основу документального фильма легли научные факты. Крымские археологи много лет ведут раскопки пещерного города Мангуп на плато горы Баба-Даг. Открытия ученых, сделанные на объекте, позволили, например, доказать культурное и историческое родство Византии и России", - пояснил продюсер и соавтор сценария фильма.На Мангупе Валентин Козубский познакомился с заведующим кафедрой археологии и всеобщей истории Института "Таврическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Александром Герценым, который более 50 лет возглавляет археологические исследования на этом плато.Кроме того, велись археологические работы на территории южного монастыря, который также показан в документальной киноленте. Он украшен уникальными фресками. Раскопки в южном монастыре подтвердили, что он относится к XV веку - расцвету княжества Феодоро.Кроме того, продолжались исследования могильника под Мангупом и кургана.Валентин Козубский уточнил, что создатели цикла "Сокровища республики" периодически возвращаются к уже снятым ранее темам. Так снова возник интерес к обществу крымчаков. Есть у них планы продолжить тему Мангупа, но уже про народы (готов, аланов), которые находились там, когда туда пришли византийцы.Фильмы из цикла "Сокровища республики" демонстрируют в школах на уроках краеведения, доступны они на электронных платформах Rutube, YouTube.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильмСергей Баталов будет участвовать в съемках фильма в КрымуПрезентация фильма "Сокровища Республики. Трасса Таврида"
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новости, мангуп, крым, история, культура, александр герцен, валентин козубский
"Сокровища республики": в Крыму сняли фильм о Мангупе
В Крыму продолжаются съемки документальных фильмов из цикла "Сокровища республики"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым.
Новый документальный фильм из цикла "Сокровища республики" снят в Крыму. На этот раз его посвятили пещерному городу Мангуп в Бахчисарайском районе, где в этом году продолжились раскопки. О чем расскажет фильм, какие тайны приоткрыл пещерный город археологам, рассказали гости пресс-центра РИА Новости Крым
.
"Цикл "Сокровища республики" мы начали лет пять назад, когда при строительстве трассы "Тарвида" активно работали археологи. Исследуя эти территории, они делали значительные открытия. В 2017 и в 2019 году мы выпустили две части фильма "Сокровища республики. Трасса "Таврида"", - рассказал продюсер и соавтор сценария Валентин Козубский.
На этот раз создатели документальных фильмов об истории Крыма обратились к пещерному городу Мангуп. Валентин Козубский поделился, что при посещении этого места он всегда задумывался, как выглядели его жители.
"В основу документального фильма легли научные факты. Крымские археологи много лет ведут раскопки пещерного города Мангуп на плато горы Баба-Даг. Открытия ученых, сделанные на объекте, позволили, например, доказать культурное и историческое родство Византии и России", - пояснил продюсер и соавтор сценария фильма.
На Мангупе Валентин Козубский познакомился с заведующим кафедрой археологии и всеобщей истории Института "Таврическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Александром Герценым, который более 50 лет возглавляет археологические исследования на этом плато.
"В этом году мы взялись за яркие памятники, к которым в силу разных обстоятельств не подходили ранее. Один из объектов находился в критическом состоянии. Это базилика, которая продемонстрирована в этом фильме", - рассказал Александр Герцен.
Кроме того, велись археологические работы на территории южного монастыря, который также показан в документальной киноленте. Он украшен уникальными фресками. Раскопки в южном монастыре подтвердили, что он относится к XV веку - расцвету княжества Феодоро.
Кроме того, продолжались исследования могильника под Мангупом и кургана.
"Найдены очень интересные предметы: женская бижутерия - парные фибулы (метеллические заколки, застежки) цикадообразной формы. Это впервые в практике готской археологии", - отметил Александр Герцен.
Валентин Козубский уточнил, что создатели цикла "Сокровища республики" периодически возвращаются к уже снятым ранее темам. Так снова возник интерес к обществу крымчаков. Есть у них планы продолжить тему Мангупа, но уже про народы (готов, аланов), которые находились там, когда туда пришли византийцы.
Фильмы из цикла "Сокровища республики" демонстрируют в школах на уроках краеведения, доступны они на электронных платформах Rutube, YouTube.
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