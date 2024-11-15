https://crimea.ria.ru/20241115/glavnye-novosti-kryma-15-noyabrya-1141893846.html

Главные новости Крыма: 15 ноября

Главные новости Крыма: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Главные новости Крыма: 15 ноября

Над Крымом и Азовским морем сбили 13 беспилотников ВСУ. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в регионе. Заброшенные... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T22:23

2024-11-15T22:23

2024-11-15T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем сбили 13 беспилотников ВСУ. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил нарастить производство молока и мяса в регионе. Заброшенные сельхозземли в Крыму передадут в муниципальную собственность. 160 памятников Великой Отечественной войны в Крыму требуют ремонта. "Роскосмос" передал музею космонавтики в "Артеке" рассекреченное личное дело Юрия Гагарина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перехват 13 украинских дронов средствами ПВОВ ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Крым и Кубань.По данным Минобороны РФ, три дрона сбиты над территорией Республики Крым и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря.Кроме того, 51 украинский беспилотник перехвачен и уничтожен над Краснодарским краем.Крыму нужно наращивать производство молока и мясаКрым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе, но нужно наращивать объемы собственного производства, заявил глава республики Сергей Аксенов.Крым полностью обеспечивает собственные потребности в молоке, хлебе, фруктах и мясе. Но в регионе необходимо наращивать объемы собственного производства. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.С января по сентябрь 2024 года были увеличены объемы производства молока на 15,1%. Кроме того, на 7,7% стали больше производить мяса крупного рогатого скота, мяса птицы – на 27%. Однако, по словам Аксенова, необходимо увеличивать поголовье молочного товарного скота и птицы. Для этого необходимо предусмотреть строительство новых комплексов и масштабировать уже существующие площадки.Муниципалитетам передадут неиспользуемые сельхозземлиВ Крыму на данный момент насчитывается порядка 170 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, которые нужно вводить в оборот.Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, невостребованные земельные доли площадью 19 тысяч гектаров после 1 января 2025 года будут автоматически признаны муниципальной собственностью. Уже утверждены соответствующие списки.В дальнейшем муниципальные образования будут предоставлять эти земли сельскохозяйственным товаропроизводителям. Всего в республике около 60 тысяч га сельхозугодий, рекомендуемых для ввода в оборот.Восстановление памятников ВОВ в КрымуВ Крыму требуют ремонта около 160 памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель председателя Госсовета РК, председатель комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.По ее словам, согласно данным Минкультуры Крыма, за пять лет в республике было восстановлено и отремонтировано 70 памятников и памятных знаков на сумму почти 200 миллионов рублей. Нужно еще отремонтировать около 160 памятников.Глава профильного комитета подчеркнула, что с возвращением Крыма в состав России на восстановление памятников, их сохранение, обустройство и облагораживание территорий вокруг государством выделяются существенные средства. Но отремонтировать все нуждающиеся в ремонте памятники в короткие сроки очень сложно."Артеку" передали ценный экспонат для музея космонавтикиГосударственная корпорация "Роскосмос" передала для музея космонавтики в Международном детском центре "Артек" рассекреченное личное дело Юрия Гагарина. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Борисов сообщил главе государства о своей поездке в "Артек" и встрече с молодежью. "Роскосмос" является партнером Международного детского центра, в этом году там побывали четыре космонавта.Он также отметил, что "Роскосмос" будет и дальше помогать артековскому музею с экспонатами.

https://crimea.ria.ru/20241115/skolko-milliardov-poluchil-krym-na-podderzhku-agrariev-za-10-let-1141883807.html

https://crimea.ria.ru/20241115/krym-nakroet-moschnyy-arkticheskiy-front----kogda-zhdat-kholoda-i-snega-1141881082.html

https://crimea.ria.ru/20241115/naydennye-v-alushte-deti-iz-moskvy-rasskazali-o-svoem-pobege-iz-doma-1141884151.html

https://crimea.ria.ru/20241115/solnechno-i-kholodno-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-vykhodnykh-1141888102.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости крыма, общество