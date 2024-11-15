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Около 160 памятников в Крыму требуют ремонта – Госсовет - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Около 160 памятников в Крыму требуют ремонта – Госсовет
Около 160 памятников в Крыму требуют ремонта – Госсовет - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Около 160 памятников в Крыму требуют ремонта – Госсовет
В Крыму требуют ремонта около 160 памятников и памятных знаков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель председателя Госсовета РК,... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T08:11
2024-11-15T08:11
радио "спутник в крыму"
история
память
крым в истории: секреты, факты, фото
памятники крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму требуют ремонта около 160 памятников и памятных знаков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель председателя Госсовета РК, председатель комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.По ее словам, согласно данным Минкультуры Крыма, за пять лет в республике было восстановлено и отремонтировано 70 памятников и памятных знаков на сумму почти 200 миллионов рублей.При этом комплекс мероприятий на этом не завершен, добавила она."Нужно еще отремонтировать около 160 памятников", – уточнила председатель комитета.Она подчеркнула, что важным направлением работы является также сохранение того, что уже сделано, что также требует определенных затрат и сил."Уже через 10 лет нужно проводить восстановительные и реставрационные работы, то есть они не заканчиваются", – отметила Пономаренко.Глава профильного комитета подчеркнула, что с возвращением Крыма в состав России на восстановление памятников, их сохранение, обустройство и облагораживание территорий вокруг государством выделяются существенные средства. Но ситуацию трудно исправить быстро, поскольку в украинский период многие памятные места были запущены ввиду отсутствия финансирования на проведение необходимых работ.Кроме того, по ее словам, много памятных мест в Крыму еще до конца не обследованы и требуют отдельного внимания.Накануне в прокуратуре Крыма сообщили, что в Керчи прокурор добивается ремонта памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В ведомстве отметили, что некоторые из них содержатся с нарушением требований охранных обязательств. В адрес органа местного самоуправления было внесено представление, но нарушения не устранили. Теперь администрацию города через суд обязали исправить ситуацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахВ Севастополе реставрируют мемориал Героическим защитникам: что сделаноКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
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96
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история, память, крым в истории: секреты, факты, фото, памятники крыма
Около 160 памятников в Крыму требуют ремонта – Госсовет

В Крыму около 160 памятников требуют ремонта

08:11 15.11.2024
 
© РИА Новости КрымПамятник
Памятник - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму требуют ремонта около 160 памятников и памятных знаков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель председателя Госсовета РК, председатель комитета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко.
По ее словам, согласно данным Минкультуры Крыма, за пять лет в республике было восстановлено и отремонтировано 70 памятников и памятных знаков на сумму почти 200 миллионов рублей.

"В 15-ти муниципалитетах республики совместно с софинансированием из республиканского бюджета и местных бюджетов были проведены такие работы. Это очень много", – сказала гостья эфира.

При этом комплекс мероприятий на этом не завершен, добавила она.
"Нужно еще отремонтировать около 160 памятников", – уточнила председатель комитета.
Она подчеркнула, что важным направлением работы является также сохранение того, что уже сделано, что также требует определенных затрат и сил.
"Уже через 10 лет нужно проводить восстановительные и реставрационные работы, то есть они не заканчиваются", – отметила Пономаренко.
Глава профильного комитета подчеркнула, что с возвращением Крыма в состав России на восстановление памятников, их сохранение, обустройство и облагораживание территорий вокруг государством выделяются существенные средства. Но ситуацию трудно исправить быстро, поскольку в украинский период многие памятные места были запущены ввиду отсутствия финансирования на проведение необходимых работ.

"Нельзя сказать, что мы вообще не ухаживали за памятниками в украинский период, но государство не выделяло средства на содержание. Граждане, муниципалитеты, исходя из своих возможностей немного подкрашивали, высаживали цветы, содержали в относительно нормальном состоянии. Но это не соответствовало уровню того благоустройства, который сейчас есть в Крыму", – сказала гостья эфира.

Кроме того, по ее словам, много памятных мест в Крыму еще до конца не обследованы и требуют отдельного внимания.
Накануне в прокуратуре Крыма сообщили, что в Керчи прокурор добивается ремонта памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В ведомстве отметили, что некоторые из них содержатся с нарушением требований охранных обязательств. В адрес органа местного самоуправления было внесено представление, но нарушения не устранили. Теперь администрацию города через суд обязали исправить ситуацию.
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