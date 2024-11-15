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19 детей отравились в школьной столовой в Новочебоксарске - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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19 детей отравились в школьной столовой в Новочебоксарске
19 детей отравились в школьной столовой в Новочебоксарске - РИА Новости Крым, 15.11.2024
19 детей отравились в школьной столовой в Новочебоксарске
19 детей и один взрослый обратились в скорую помощь после обеда в столовой школы № 4 города Новочебоксарска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T09:29
2024-11-15T09:44
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 19 детей и один взрослый обратились в скорую помощь после обеда в столовой школы № 4 города Новочебоксарска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии, трое детей госпитализированы.Сейчас дети находятся под наблюдением участковых педиатров. По данным мэрии, образовательный процесс в учебном заведении переведен в дистанционный режим. Причины инцидента предстоит установить минобразованию Чувашии совместно с Роспотребнадзором. Открыто санитарно-эпидемиологическое расследование.По данным минобразования региона, организатором питания в школе является предприятие "Чебоксарский хлебозавод №2". Итоги проверки будут озвучены после заключения Роспотребнадзора.Прокуратура Новочебоксарска и Слдекома Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей к врачам с симптомами пищевого отравления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенокОтравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов - эксперт
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новости, происшествия, отравление, массовое отравление, дети, школа, общество, россия, новости
19 детей отравились в школьной столовой в Новочебоксарске

В Новочебоксарске 19 детей и взрослый отравились обедом в школьной столовой

09:29 15.11.2024 (обновлено: 09:44 15.11.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота столовой-пекарни в средней школе
Работа столовой-пекарни в средней школе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 19 детей и один взрослый обратились в скорую помощь после обеда в столовой школы № 4 города Новочебоксарска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии, трое детей госпитализированы.

"Пострадали 20 человек, в том числе 19 детей от 8 до 16 лет. Трое детей госпитализированы со средней степенью тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение. Жизни ребят ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Сейчас дети находятся под наблюдением участковых педиатров. По данным мэрии, образовательный процесс в учебном заведении переведен в дистанционный режим. Причины инцидента предстоит установить минобразованию Чувашии совместно с Роспотребнадзором. Открыто санитарно-эпидемиологическое расследование.
По данным минобразования региона, организатором питания в школе является предприятие "Чебоксарский хлебозавод №2". Итоги проверки будут озвучены после заключения Роспотребнадзора.
Прокуратура Новочебоксарска и Слдекома Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей к врачам с симптомами пищевого отравления.
"Будет установлена точная причина обращения детей и преподавателей в медицинские учреждения, дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию образовательного учреждения, организации питания в школе, а также оценка деятельности юридического лица, осуществляющего поставку продуктов питания", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
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