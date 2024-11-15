https://crimea.ria.ru/20241115/19-detey-otravilis-v-shkolnoy-stolovoy-v-novocheboksarske-1141874338.html

19 детей отравились в школьной столовой в Новочебоксарске

19 детей отравились в школьной столовой в Новочебоксарске - РИА Новости Крым, 15.11.2024

19 детей отравились в школьной столовой в Новочебоксарске

19 детей и один взрослый обратились в скорую помощь после обеда в столовой школы № 4 города Новочебоксарска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T09:29

2024-11-15T09:29

2024-11-15T09:44

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происшествия

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массовое отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. 19 детей и один взрослый обратились в скорую помощь после обеда в столовой школы № 4 города Новочебоксарска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии, трое детей госпитализированы.Сейчас дети находятся под наблюдением участковых педиатров. По данным мэрии, образовательный процесс в учебном заведении переведен в дистанционный режим. Причины инцидента предстоит установить минобразованию Чувашии совместно с Роспотребнадзором. Открыто санитарно-эпидемиологическое расследование.По данным минобразования региона, организатором питания в школе является предприятие "Чебоксарский хлебозавод №2". Итоги проверки будут озвучены после заключения Роспотребнадзора.Прокуратура Новочебоксарска и Слдекома Чувашии организовали проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей к врачам с симптомами пищевого отравления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья отравилась неизвестным веществом - умер двухлетний ребенокОтравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов - эксперт

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, отравление, массовое отравление, дети, школа, общество, россия, новости