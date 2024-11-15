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Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили

Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили

Пожар в торговом павильоне в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 15.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в торговом павильоне в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом павильоне в районе пляжа Омега в пятницу утром. Из помещения вынесли газовые баллоны. На месте работали 19 специалистов и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.Причины и обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.10 ноября пожар техногенного характера произошел в Керчи – в одной из квартир многоквартирного дома загорелся холодильник. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание.В Симферополе 7 ноября два человека погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме. По предварительной информации, причиной трагедии стало курение в постели. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмыВ Симферополе пожар в жилой многоэтажке – что известноПожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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