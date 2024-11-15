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Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили
Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили
Пожар в торговом павильоне в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T10:47
2024-11-15T10:50
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мчс севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в торговом павильоне в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом павильоне в районе пляжа Омега в пятницу утром. Из помещения вынесли газовые баллоны. На месте работали 19 специалистов и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.Причины и обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.10 ноября пожар техногенного характера произошел в Керчи – в одной из квартир многоквартирного дома загорелся холодильник. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание.В Симферополе 7 ноября два человека погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме. По предварительной информации, причиной трагедии стало курение в постели. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе на пожарах погибли 11 человек и 10 получили травмыВ Симферополе пожар в жилой многоэтажке – что известноПожар в Симферополе: все о ЧП с бензовозом
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севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, крым, новости крыма
Пожар в районе пляжа Омега в Севастополе потушили

В Севастополе потушили пожар в торговом павильоне у пляжа Омега

10:47 15.11.2024 (обновлено: 10:50 15.11.2024)
 
© МЧС СевастополяПожар в торговом павильоне в Севастополе
Пожар в торговом павильоне в Севастополе
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Пожар в торговом павильоне в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом павильоне в районе пляжа Омега в пятницу утром. Из помещения вынесли газовые баллоны. На месте работали 19 специалистов и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.
"Пожар в торговом павильоне ликвидирован полностью. Силы МЧС России по Севастополю потушили в его в 10 часов 12 минут", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства устанавливаются, добавили в ведомстве.
10 ноября пожар техногенного характера произошел в Керчи – в одной из квартир многоквартирного дома загорелся холодильник. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание.
В Симферополе 7 ноября два человека погибли во время пожара в пятиэтажном жилом доме. По предварительной информации, причиной трагедии стало курение в постели. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.
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