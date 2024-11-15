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Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики" - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики"
Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики" - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики"
РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-15T13:00
2024-11-13T13:53
пресс-центр
валерий науменко
александр герцен
валентин козубский
мангуп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября - 13.00. Пресс-конференция "Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики".Участники:— декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Валерий НАУМЕНКО;— заведующий кафедрой археологии и всеобщей истории Института "Таврическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Александр ГЕРЦЕН;— продюсер и соавтор сценария Валентин КОЗУБСКИЙ;— научный сотрудник Института археологии Крыма Дарья КОРЗЮК.Крымские археологи много лет ведут раскопки пещерного города Мангуп на плато горы Баба-Даг. Открытия ученых, сделанные на объекте, позволили доказать культурное и историческое родство Византии и России. Научные факты легли в основу документального фильма из цикла "Сокровища республики".Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, валерий науменко, александр герцен, валентин козубский, мангуп

Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики"

13:00 15.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМангуп
Мангуп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября - 13.00. Пресс-конференция "Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики".
Участники:
— декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Валерий НАУМЕНКО;
— заведующий кафедрой археологии и всеобщей истории Института "Таврическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Александр ГЕРЦЕН;
— продюсер и соавтор сценария Валентин КОЗУБСКИЙ;
— научный сотрудник Института археологии Крыма Дарья КОРЗЮК.
Крымские археологи много лет ведут раскопки пещерного города Мангуп на плато горы Баба-Даг. Открытия ученых, сделанные на объекте, позволили доказать культурное и историческое родство Византии и России. Научные факты легли в основу документального фильма из цикла "Сокровища республики".
Какие ранее неизвестные факты озвучены в документальной ленте? В чем особенности ее сценария и съемок? Кто и сколько работал над фильмом? Какие объекты культурного и исторического наследия Крыма станут "героями" следующих документальных работ?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрВалерий НауменкоАлександр ГерценВалентин КозубскийМангуп
 
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