https://crimea.ria.ru/20241115/mangup-v-kadre-dokumentalnyy-film-iz-tsikla-sokrovischa-respubliki-1141819604.html

Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики"

Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики" - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики"

РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-15T13:00

2024-11-15T13:00

2024-11-13T13:53

пресс-центр

валерий науменко

александр герцен

валентин козубский

мангуп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября - 13.00. Пресс-конференция "Мангуп в кадре: документальный фильм из цикла "Сокровища республики".Участники:— декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Валерий НАУМЕНКО;— заведующий кафедрой археологии и всеобщей истории Института "Таврическая академия" КФУ им. В.И. Вернадского Александр ГЕРЦЕН;— продюсер и соавтор сценария Валентин КОЗУБСКИЙ;— научный сотрудник Института археологии Крыма Дарья КОРЗЮК.Крымские археологи много лет ведут раскопки пещерного города Мангуп на плато горы Баба-Даг. Открытия ученых, сделанные на объекте, позволили доказать культурное и историческое родство Византии и России. Научные факты легли в основу документального фильма из цикла "Сокровища республики".Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

мангуп

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, валерий науменко, александр герцен, валентин козубский, мангуп