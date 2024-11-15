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Почти 16 тысяч боевиков ВСУ уничтожены за неделю боев

Почти 16 тысяч боевиков ВСУ уничтожены за неделю боев - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Почти 16 тысяч боевиков ВСУ уничтожены за неделю боев

За неделю в боях на всех направлениях фронта специальной военной операции ВСУ потеряли 15 570 военных. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T13:28

2024-11-15T13:28

2024-11-15T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. За неделю в боях на всех направлениях фронта специальной военной операции ВСУ потеряли 15 570 военных. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 2760 военнослужащих противника, 24 танка, 15 боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, 76 других боевых бронированных машин, 135 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.Группировка "Запад" отразила 17 контратак врага, ликвидировала более 3435 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 40 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и 22 полевых склада с боеприпасами, и освободила населенный пункт Колесниковка Харьковской области.Бойцы "Южной" группировки отразили 17 контратак подразделений ВСУ. Потери противника составили свыше 4715 военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, 15 станций РЭБ, а также 22 полевых склада с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка ДНР. Отразили 65 контратак, ликвидировали свыше 3235 боевиков, пять танков, 26 боевых бронированных машин, 33 автомобиля и 30 орудий полевой артиллерии.В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Ровнополь в Донбассе. Противник потерял до 960 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Подразделения "Днепра" разбили 465 военнослужащих ВСУ, 26 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: разбиты полевые склады и почти 2 тысячи боевиковУдары по Украине – что уничтоженоЗапад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнение

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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