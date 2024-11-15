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"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США
"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США - РИА Новости Крым, 15.11.2024
"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США
После победы Дональда Трампа на выборах президента США есть "скромная надежда" на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T14:45
2024-11-15T14:46
дмитрий песков
кремль
россия
сша
политика
дональд трамп
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. После победы Дональда Трампа на выборах президента США есть "скромная надежда" на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американской газете The New York Times.При этом, по словам Пескова, в вопросе возобновления отношений с Вашингтоном Москва "не будет надевать розовые очки"."Мы прекрасно понимаем, что одно дело делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется", - добавил он.Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил Трампа с победой. Российский лидер также отметил, что его заявления о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и ТрампаУникальная ситуация: что обещают новые назначения ТрампаСторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности
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дмитрий песков, кремль, россия, сша, политика, дональд трамп, новости
"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США

После победы Трампа есть скромная надежда на возобновление диалога России и США – Песков

14:45 15.11.2024 (обновлено: 14:46 15.11.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. После победы Дональда Трампа на выборах президента США есть "скромная надежда" на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американской газете The New York Times.
"Есть надежда, скромная надежда, что диалог невысокого уровня, по крайней мере, возобновится, потому что сейчас его просто не существует", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
При этом, по словам Пескова, в вопросе возобновления отношений с Вашингтоном Москва "не будет надевать розовые очки".
"Мы прекрасно понимаем, что одно дело делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется", - добавил он.
Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.
Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил Трампа с победой. Российский лидер также отметил, что его заявления о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.
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Дмитрий ПесковКремльРоссияСШАПолитикаДональд ТрампНовости
 
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