https://crimea.ria.ru/20241115/bez-rozovykh-ochkov-v-kremle-otsenili-shansy-vozobnovit-dialog-s-ssha-1141885480.html

"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США

"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США - РИА Новости Крым, 15.11.2024

"Без розовых очков": в Кремле оценили шансы возобновить диалог с США

После победы Дональда Трампа на выборах президента США есть "скромная надежда" на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T14:45

2024-11-15T14:45

2024-11-15T14:46

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. После победы Дональда Трампа на выборах президента США есть "скромная надежда" на возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американской газете The New York Times.При этом, по словам Пескова, в вопросе возобновления отношений с Вашингтоном Москва "не будет надевать розовые очки"."Мы прекрасно понимаем, что одно дело делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, все меняется", - добавил он.Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Президент России Владимир Путин 7 ноября поздравил Трампа с победой. Российский лидер также отметил, что его заявления о намерении восстановить отношения с РФ и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и ТрампаУникальная ситуация: что обещают новые назначения ТрампаСторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, сша, политика, дональд трамп, новости