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Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший

Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший

Четыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщает губернатор Запорожской области РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T16:25

2024-11-15T16:25

2024-11-15T16:25

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

евгений балицкий

запорожская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.По информации губернатора, три человека получили ранения разной степени тяжести. Они госпитализированы в медицинское учреждение.Кроме того, ВСУ обстреляли село Верхняя Криница Васильевского муниципального округа.На месте атак работают оперативные службы. Пострадавшим и родственникам погибшей, по словам губернатора, будет оказана помощь.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики ударили по школе и ЛЭП на левом берегу, пострадал мирный житель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской областиБоевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на ХерсонщинеВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, запорожская область, происшествия, новости