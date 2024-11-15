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Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
Четыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщает губернатор Запорожской области РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T16:25
2024-11-15T16:25
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
евгений балицкий
запорожская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.По информации губернатора, три человека получили ранения разной степени тяжести. Они госпитализированы в медицинское учреждение.Кроме того, ВСУ обстреляли село Верхняя Криница Васильевского муниципального округа.На месте атак работают оперативные службы. Пострадавшим и родственникам погибшей, по словам губернатора, будет оказана помощь.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики ударили по школе и ЛЭП на левом берегу, пострадал мирный житель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской областиБоевики ВСУ ранили 82-летнюю старушку на ХерсонщинеВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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96
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, запорожская область, происшествия, новости
Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший

Четыре человека ранены и один погиб при атаке на машину и медпункт в Запорожской области

16:25 15.11.2024
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВСУ атаковали населенные пункты Запорожской области
ВСУ атаковали населенные пункты Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.
"В селе Басань Пологовского муниципального округа в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю пострадало четыре человека. Женщина 1977 года рождения от полученных ранений скончалась на месте", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, три человека получили ранения разной степени тяжести. Они госпитализированы в медицинское учреждение.
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоЧетыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области
Четыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Четыре человека ранены и один погиб при атаке на автомобиль и медпункт в населенных пунктах Запорожской области
Кроме того, ВСУ обстреляли село Верхняя Криница Васильевского муниципального округа.
"Взрыв зафиксирован в здании действующего медпункта по улице Калиновой. В результате обстрела мужчина 1967 года рождения, инвалид 1 группы – получил слепое осколочное ранение головы", - уточняет Евгений Балицкий.
На месте атак работают оперативные службы. Пострадавшим и родственникам погибшей, по словам губернатора, будет оказана помощь.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские боевики ударили по школе и ЛЭП на левом берегу, пострадал мирный житель.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Евгений БалицкийЗапорожская областьПроисшествияНовости
 
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