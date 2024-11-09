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ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2024
ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
Украинские боевики в субботу атаковали село Широкое в Запорожской области. В результате полностью разрушены жилые дома и повреждено здание сельсовета. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T21:58
2024-11-09T21:58
2024-11-09T21:58
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
происшествия
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу атаковали село Широкое в Запорожской области. В результате полностью разрушены жилые дома и повреждено здание сельсовета. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным главы области, ударами украинских снарядов серьезно разрушены еще два дома. Жертв и пострадавших нет.Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о погибшем и двух раненных в результате атаки по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. По его данным, ВСУ били по городу из гаубиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасеКак атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – БалицкийБоевики атакуют Энергодар дронами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, происшествия, новости, новые регионы россии
ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
ВСУ из артиллерии расстреляли сельсовет и жилые дома в Запорожской области