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ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы
ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.11.2024
ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы
Один мирный житель погиб и еще двое пострадали при атаке украинских боевиков по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T20:45
2024-11-09T20:53
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новая каховка
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще двое пострадали при атаке украинских боевиков по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения, добавил глава региона.По словам Сальдо, в здании повреждены стены и разбиты окна. Неразорвавшиеся снаряды саперы обезвредили на месте.Накануне украинские боевики нанесли массированный удар по жилому сектору села Раденск Херсонской области. В результате была контужена 73-летняя женщина. Также 8 ноября Сальдо сообщал, что при ударах украинских боевиков были ранены два мирных жителя в Алешках и в Новой Каховке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасеУкраинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненыеВ Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новая каховка, новости, новые регионы россии
ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы

Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на пункт размещения людей в Новой Каховке

20:45 09.11.2024 (обновлено: 20:53 09.11.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
Последствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще двое пострадали при атаке украинских боевиков по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. Погиб мужчина 1956 года рождения. Два человека (мужчина и женщина) ранены. Медики делают все возможное для их скорейшего выздоровления", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения, добавил глава региона.
По словам Сальдо, в здании повреждены стены и разбиты окна. Неразорвавшиеся снаряды саперы обезвредили на месте.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
Последствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
Накануне украинские боевики нанесли массированный удар по жилому сектору села Раденск Херсонской области. В результате была контужена 73-летняя женщина. Также 8 ноября Сальдо сообщал, что при ударах украинских боевиков были ранены два мирных жителя в Алешках и в Новой Каховке.
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Владимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовая КаховкаНовостиНовые регионы России
 
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