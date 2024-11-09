ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на пункт размещения людей в Новой Каховке
20:45 09.11.2024 (обновлено: 20:53 09.11.2024)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще двое пострадали при атаке украинских боевиков по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. Погиб мужчина 1956 года рождения. Два человека (мужчина и женщина) ранены. Медики делают все возможное для их скорейшего выздоровления", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения, добавил глава региона.
По словам Сальдо, в здании повреждены стены и разбиты окна. Неразорвавшиеся снаряды саперы обезвредили на месте.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела пункта временного размещения и распределения населения в Новой Каховке
Накануне украинские боевики нанесли массированный удар по жилому сектору села Раденск Херсонской области. В результате была контужена 73-летняя женщина. Также 8 ноября Сальдо сообщал, что при ударах украинских боевиков были ранены два мирных жителя в Алешках и в Новой Каховке.
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