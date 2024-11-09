https://crimea.ria.ru/20241109/vsu-iz-gaubits-rasstrelyali-punkt-razmescheniya-v-novoy-kakhovke--est-zhertvy-1141735848.html

ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы

ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.11.2024

ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы

Один мирный житель погиб и еще двое пострадали при атаке украинских боевиков по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. Об этом... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T20:45

2024-11-09T20:45

2024-11-09T20:53

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новая каховка

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще двое пострадали при атаке украинских боевиков по пункту временного размещения и распределения населения в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения, добавил глава региона.По словам Сальдо, в здании повреждены стены и разбиты окна. Неразорвавшиеся снаряды саперы обезвредили на месте.Накануне украинские боевики нанесли массированный удар по жилому сектору села Раденск Херсонской области. В результате была контужена 73-летняя женщина. Также 8 ноября Сальдо сообщал, что при ударах украинских боевиков были ранены два мирных жителя в Алешках и в Новой Каховке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасеУкраинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненыеВ Херсонской области под огнем ВСУ погиб мирный житель и ранены трое

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новая каховка, новости, новые регионы россии