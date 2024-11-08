https://crimea.ria.ru/20241108/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-est-ranenye-1141714151.html
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
При обстреле населенных пунктов в Херсонской области украинскими боевичками пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T14:09
2024-11-08T14:09
2024-11-08T14:16
владимир сальдо
алешки
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141714035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d76c04d1937b85e6cbd25460028d8d0d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При обстреле населенных пунктов в Херсонской области украинскими боевичками пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По информации губернатора, оба пострадавших госпитализированы, опасности для их жизни нет. Также в результате атаки в Голой Пристани повреждён автомобиль "Газель", а в Новой Каховке - водопровод и газопровод низкого давления. Специалисты на местах проводят ремонтно-восстановительные работы."В общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонщины более 30 боеприпасов, обстреляв также Каховку, Таврийск, Горностаевку, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку и Пролетарку", - уточнил Владимир Сальдо.В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторОдин человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУДрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
алешки
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/08/1141714035_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_11dbda189a9447ba89c965d47efb8dfa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, алешки, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Двое мирных жителей ранены при обстреле населенных пунктов Херсонской области
14:09 08.11.2024 (обновлено: 14:16 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При обстреле населенных пунктов в Херсонской области украинскими боевичками пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В результате обстрелов украинских боевиков в Алешках контузию головного мозга получила 72-летняя женщина. В Новой Каховке ранен осколком в ногу 46-летний местный житель", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, оба пострадавших госпитализированы, опасности для их жизни нет. Также в результате атаки в Голой Пристани повреждён автомобиль "Газель", а в Новой Каховке - водопровод и газопровод низкого давления. Специалисты на местах проводят ремонтно-восстановительные работы.
"В общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонщины более 30 боеприпасов, обстреляв также Каховку, Таврийск, Горностаевку, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку и Пролетарку", - уточнил Владимир Сальдо.
В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА
над четырьмя российскими регионами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: