https://crimea.ria.ru/20241108/ukrainskie-boeviki-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-est-ranenye-1141714151.html

Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые

При обстреле населенных пунктов в Херсонской области украинскими боевичками пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T14:09

2024-11-08T14:09

2024-11-08T14:16

владимир сальдо

алешки

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При обстреле населенных пунктов в Херсонской области украинскими боевичками пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По информации губернатора, оба пострадавших госпитализированы, опасности для их жизни нет. Также в результате атаки в Голой Пристани повреждён автомобиль "Газель", а в Новой Каховке - водопровод и газопровод низкого давления. Специалисты на местах проводят ремонтно-восстановительные работы."В общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонщины более 30 боеприпасов, обстреляв также Каховку, Таврийск, Горностаевку, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку и Пролетарку", - уточнил Владимир Сальдо.В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторОдин человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУДрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина

алешки

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, алешки, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости