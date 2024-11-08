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Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
При обстреле населенных пунктов в Херсонской области украинскими боевичками пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T14:09
2024-11-08T14:16
владимир сальдо
алешки
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При обстреле населенных пунктов в Херсонской области украинскими боевичками пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По информации губернатора, оба пострадавших госпитализированы, опасности для их жизни нет. Также в результате атаки в Голой Пристани повреждён автомобиль "Газель", а в Новой Каховке - водопровод и газопровод низкого давления. Специалисты на местах проводят ремонтно-восстановительные работы."В общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонщины более 30 боеприпасов, обстреляв также Каховку, Таврийск, Горностаевку, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку и Пролетарку", - уточнил Владимир Сальдо.В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторОдин человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУДрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
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владимир сальдо, алешки, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Двое мирных жителей ранены при обстреле населенных пунктов Херсонской области

14:09 08.11.2024 (обновлено: 14:16 08.11.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел Алешек
Обстрел Алешек
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. При обстреле населенных пунктов в Херсонской области украинскими боевичками пострадали мирные жители. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В результате обстрелов украинских боевиков в Алешках контузию головного мозга получила 72-летняя женщина. В Новой Каховке ранен осколком в ногу 46-летний местный житель", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, оба пострадавших госпитализированы, опасности для их жизни нет. Также в результате атаки в Голой Пристани повреждён автомобиль "Газель", а в Новой Каховке - водопровод и газопровод низкого давления. Специалисты на местах проводят ремонтно-восстановительные работы.
"В общей сложности за минувшие сутки враг выпустил по мирным жителям левобережья Херсонщины более 30 боеприпасов, обстреляв также Каховку, Таврийск, Горностаевку, Днепряны, Каиры, Казачьи Лагеря, Корсунку и Пролетарку", - уточнил Владимир Сальдо.
В пятницу утром стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами.
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Владимир СальдоАлешкиХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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