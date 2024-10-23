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Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщил РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T21:19
2024-10-23T21:23
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В городе Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль. А в селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника ударили по двум частным домам. В одном посечена кровля и выбиты окна, во втором повреждены остекление и забор.Информация о последствиях уточняется.Накануне вечером жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Также во вторник мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, ранения получили два человека. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотниковОсколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал автоПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области: что известно на этот час
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу
Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина

Мирный житель ранен при сбросе взрывчатки с дрона во двор дома в Белгородской области

21:19 23.10.2024 (обновлено: 21:23 23.10.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Шебекино
Обстрел Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский Белгородского района на территорию частного домовладения с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и стопы бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram-канале.
В городе Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль. А в селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника ударили по двум частным домам. В одном посечена кровля и выбиты окна, во втором повреждены остекление и забор.
Информация о последствиях уточняется.
Накануне вечером жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Также во вторник мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль.
Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, ранения получили два человека.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбстрелы ВСУ
 
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