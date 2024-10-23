Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
Мирный житель ранен при сбросе взрывчатки с дрона во двор дома в Белгородской области
21:19 23.10.2024 (обновлено: 21:23 23.10.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский Белгородского района на территорию частного домовладения с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и стопы бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram-канале.
В городе Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль. А в селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника ударили по двум частным домам. В одном посечена кровля и выбиты окна, во втором повреждены остекление и забор.
Информация о последствиях уточняется.
Накануне вечером жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Также во вторник мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль.
Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, ранения получили два человека.
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