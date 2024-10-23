https://crimea.ria.ru/20241023/dron-sbrosil-vzryvchatku-vo-dvor-zhilogo-doma--ranen-muzhchina-1141302542.html

Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина

Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина

Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщил РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T21:19

2024-10-23T21:19

2024-10-23T21:23

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

новости

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1139003588_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3d8eaafe00624cfc2aff1de9b4463174.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Вечером в среду украинские боевики атаковали жилые дома и автомобили в трех населенных пунктах Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.В городе Шебекино беспилотник атаковал легковой автомобиль. А в селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника ударили по двум частным домам. В одном посечена кровля и выбиты окна, во втором повреждены остекление и забор.Информация о последствиях уточняется.Накануне вечером жительница села Бехлевка Белгородской области получила осколочные ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на жилой дом. Также во вторник мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль. Накануне украинский FPV-дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, ранения получили два человека. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотниковОсколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал автоПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области: что известно на этот час

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу