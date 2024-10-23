https://crimea.ria.ru/20241023/vsu-atakovali-krym-za-noch-perekhvacheny-10-bespilotnikov-1141279592.html

ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников

ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2024

ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T07:34

2024-10-23T07:34

2024-10-23T07:35

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова.Сутками ранее боевики ВСУ попытались атаковать регионы России 18-ю беспилотниками. Средства ПВО за ночь сбили 11 дронов над Брянской областью, три – над Белгородской, два – в Курской и по одному над тульской и Орловской областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, крым, новости крыма