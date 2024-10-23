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ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников
ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2024
ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T07:34
2024-10-23T07:34
2024-10-23T07:35
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова.Сутками ранее боевики ВСУ попытались атаковать регионы России 18-ю беспилотниками. Средства ПВО за ночь сбили 11 дронов над Брянской областью, три – над Белгородской, два – в Курской и по одному над тульской и Орловской областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, крым, новости крыма
ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников
Над Крымом за ночь уничтожены 10 украинских беспилотников – Минобороны
07:34 23.10.2024 (обновлено: 07:35 23.10.2024)