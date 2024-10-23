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ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников
ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников - РИА Новости Крым, 23.10.2024
ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T07:34
2024-10-23T07:35
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова.Сутками ранее боевики ВСУ попытались атаковать регионы России 18-ю беспилотниками. Средства ПВО за ночь сбили 11 дронов над Брянской областью, три – над Белгородской, два – в Курской и по одному над тульской и Орловской областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), новости, атаки всу на крым, пво, министерство обороны рф, крым, новости крыма
ВСУ атаковали Крым: за ночь перехвачены 10 беспилотников

Над Крымом за ночь уничтожены 10 украинских беспилотников – Минобороны

07:34 23.10.2024 (обновлено: 07:35 23.10.2024)
 
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Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над Крымом и еще четыре - над Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять сбиты над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к берегам Крымского полуострова.
Сутками ранее боевики ВСУ попытались атаковать регионы России 18-ю беспилотниками. Средства ПВО за ночь сбили 11 дронов над Брянской областью, три – над Белгородской, два – в Курской и по одному над тульской и Орловской областями.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиАтаки ВСУ на КрымПВОМинистерство обороны РФКрымНовости Крыма
 
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